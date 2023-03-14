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Песков: Россия не признает юрисдикцию международного суда в Гааге

Российская сторона не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, как российские власти относятся к сообщениям о вероятном рассмотрении инстанцией двух дел против РФ по ситуации на Украине.

"Мы не признаем этот суд, мы не признаем юрисдикцию этого суда. Так к этому и относимся", – подчеркнул Песков.

Путин посетил Улан-Удэнский авиазавод

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Бурятию посетил во вторник Улан-Удэнский авиационный завод, который специализируется на производстве вертолетов.

Глава государства, в частности, осмотрел сами воздушные суда и использующиеся на них агрегаты; увидел фюзеляжи новых моделей Ми-171А3 и Ка-226.54. Президенту также показали цех агрегатной сборки и тренажер вертолета Ми-171А2.

Вместе с Путиным завод осмотрели вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и глава Бурятии Алексей Цыденов.

Пашинян обеспокоился «выходом ОДКБ из Армении»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил обеспокоенность, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «выходит из Армении». Об этом сообщает «Интерфакс».

Пашинян рассказал о своей встрече с генсеком ОДКБ в 2022 году. Генсек тогда заявил армянскому премьеру, что в ОДКБ есть обеспокоенность из-за возможного выхода Армении из организации.

«Но есть другая обеспокоенность, что ОДКБ может выйти из Армении. Моя оценка сейчас такова: ОДКБ, желая того или нет, выходит из Армении», - заявил Пашинян.

Стало известно предназначение устройства на пальце Кадырова

Странный предмет на пальце руки главы Чечни Рамзана Кадырова, который журналисты заметили после публичного мероприятия и сравнили с медицинским прибором, оказался электронными четками. Об этом в Telegram рассказал министр республики по нацполитике Ахмет Дудаев.

Дудаев объяснил, что в действительности речь идет о счетчике молитв, который глава региона носит с собой почти всегда.

«Наши неуважаемые "коллеги-выдумщики"! Судя по адекватности ваших доводов, медицинские приборы нужны вам. Дышите ровнее, все хорошо», — заявил автор публикации, обращаясь к сотрудникам СМИ.

Сотрудники Wildberries решили объявить забастовку

Сотрудники Wildberries собрались объявить забастовку из-за новой политики российского марктеплейса. Об этом сообщает Baza.

Согласно новой оферте, держателей пунктов выдачи заказов (ПВЗ) лишили права оспаривать подмены. В частности, если покупатель возвращает бракованную вещь обратно в ПВЗ, с их владельцев удерживают полную стоимость товара. Кроме того, они обязаны выплатить всю цену продукции, если в полученной посылке не по их вине оказался другой предмет. По словам работников, списания за подмены начались уже 9 марта.

Вдобавок сотрудники Wildberries отмечают, что при отправке на склад бракованного товара нет гарантий, что его изымут из оборота, а значит, со штрафами могут вновь столкнуться другие держатели пунктов выдачи. По этой причине около 7000 недовольных работников решили штурмовать главный офис маркетплейса в надежде на смягчение новых правил.

Протестующие сожгли флаг ЕС перед парламентом Грузии

Сторонники «Консервативного движения» Грузии сожгли флаг Евросоюза (ЕС) у парламента страны, передает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Синее полотно положили на землю рядом со зданием и подожгли. Вокруг горящего флага европейского объединения собрались десятки протестующих. Многие снимали происходящее на телефоны.

Вместо флага ЕС сторонники движения повесили флаг Грузии. Как утверждает издание, за порчу флага Евросоюза могут назначить штраф в тысячу лари (387 долларов).

Врачи раскрыли подробности госпитализации Розенбаума

Представители «Центра сердечно-сосудистой хирургии» в Красноярске в беседе с Ura.ru рассказали подробности госпитализации российского музыканта Александра Розенбаума.

Красноярские врачи подтвердили, что артиста доставили после концерта в Красноярске в больницу.

«Розенбаума госпитализировали после концерта. Он лежит в больнице скорой медицинской помощи Красноярска», — рассказали в медицинском учреждении.

В больнице, куда положили музыканта, на звонок журналиста издания не ответили.

Суд в Москве приговорил к колонии избивших мужчину в метро

Измайловский суд Москвы приговорил на сроки от 8,5 до 12 лет лишения свободы троих уроженцев Дагестана, избивших мужчину в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии метро после того, как тот заступился за девушку. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Магамали Ханмагомедова по ч. 30, ч. 2. ст. 105 УК РФ (покушение на убийство группой лиц из хулиганских побуждений), ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти") и путем частичного сложения наказаний назначить ему общий срок в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - зачитала текст приговора судья Лилия Базвалова.

Слесарь из Нижнего Новгорода выиграл 1 млрд рублей

Победителем в новогоднем тираже «Русского лото», выигравшим внушительную сумму в 1 миллиард рублей, оказался слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков, передает РИА Новости.

Он узнал о своей победе, когда смотрел со своей супругой шоу «Новогодний миллиард». Вместе с тем отмечается, что за выигрышем Земсков обратился не сразу. Супружеская пара изучала все детали порядка оформления столь крупного выигрыша.

В столичный лотерейный центр «Столото» победитель приехал спустя почти два месяца. От него требовалось предоставление выигрышного типографского билета и прохождение требуемой по закону идентификации. Он выполнил все условия.

Производство машин и оборудования в РФ рухнуло

Данные Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) свидетельствуют о падении производства транспортных средств и оборудования в России в прошлом году на 44,7%, передают «Известия».

Это стало драйвером снижения промышленного производства в регионах с высокой долей автопрома. Речь идет о Калужской, Калининградской, Тверской и Ярославской областях.