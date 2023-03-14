Пашинян обеспокоился «выходом ОДКБ из Армении»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил обеспокоенность, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «выходит из Армении». Об этом сообщает «Интерфакс».
Пашинян рассказал о своей встрече с генсеком ОДКБ в 2022 году. Генсек тогда заявил армянскому премьеру, что в ОДКБ есть обеспокоенность из-за возможного выхода Армении из организации.
«Но есть другая обеспокоенность, что ОДКБ может выйти из Армении. Моя оценка сейчас такова: ОДКБ, желая того или нет, выходит из Армении», - заявил Пашинян.
Он заявил, что в Армении «с радостью» возьмут должность заместителя генсека ОДКБ, если она усилит безопасность страны. В противном случае эта должность стала бы неверным посылом армянскому народу, подчеркнул Пашинян.
Ранее Пашинян заявлял, что Ереван ожидает от ОДКБ «четкой политической оценки агрессии Азербайджана», а также принятия дорожной карты по восстановлению территориальной целостности Армении.