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32 минуты назад

Пашинян обеспокоился «выходом ОДКБ из Армении»

Мария Иванова

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил обеспокоенность, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «выходит из Армении». Об этом сообщает «Интерфакс».

Пашинян обеспокоился «выходом ОДКБ из Армении»
Фото: Пресс-служба премьер-министра Республики АрменияПресс-служба премьер-министра Республики Армения

Пашинян рассказал о своей встрече с генсеком ОДКБ в 2022 году. Генсек тогда заявил армянскому премьеру, что в ОДКБ есть обеспокоенность из-за возможного выхода Армении из организации.

«Но есть другая обеспокоенность, что ОДКБ может выйти из Армении. Моя оценка сейчас такова: ОДКБ, желая того или нет, выходит из Армении», - заявил Пашинян.

Он заявил, что в Армении «с радостью» возьмут должность заместителя генсека ОДКБ, если она усилит безопасность страны. В противном случае эта должность стала бы неверным посылом армянскому народу, подчеркнул Пашинян.

Армения отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории

Ранее Пашинян заявлял, что Ереван ожидает от ОДКБ «четкой политической оценки агрессии Азербайджана», а также принятия дорожной карты по восстановлению территориальной целостности Армении.

В мире,Никол Пашинян,
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