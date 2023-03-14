Пашинян обеспокоился «выходом ОДКБ из Армении»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил обеспокоенность, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «выходит из Армении». Об этом сообщает «Интерфакс».

Фото: Пресс-служба премьер-министра Республики Армения Пресс-служба премьер-министра Республики Армения

Пашинян рассказал о своей встрече с генсеком ОДКБ в 2022 году. Генсек тогда заявил армянскому премьеру, что в ОДКБ есть обеспокоенность из-за возможного выхода Армении из организации.

«Но есть другая обеспокоенность, что ОДКБ может выйти из Армении. Моя оценка сейчас такова: ОДКБ, желая того или нет, выходит из Армении», - заявил Пашинян.

Он заявил, что в Армении «с радостью» возьмут должность заместителя генсека ОДКБ, если она усилит безопасность страны. В противном случае эта должность стала бы неверным посылом армянскому народу, подчеркнул Пашинян.