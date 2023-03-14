Российская сторона не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, как российские власти относятся к сообщениям о вероятном рассмотрении инстанцией двух дел против РФ по ситуации на Украине.

"Мы не признаем этот суд, мы не признаем юрисдикцию этого суда. Так к этому и относимся", – подчеркнул Песков.

19 января Европарламент принял резолюцию о создании спецтрибунала по Украине и использовании замороженных активов России для передачи Киеву. За принятие документа проголосовали 472 депутата, против – 19. Еще 33 парламентария отказались от участия.