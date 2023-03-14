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43 минуты назад

Красноярские врачи раскрыли подробности госпитализации Александра Розенбаума

Газета.Ru

Представители «Центра сердечно-сосудистой хирургии» в Красноярске в беседе с Ura.ru рассказали подробности госпитализации российского музыканта Александра Розенбаума.

Врачи раскрыли подробности госпитализации Розенбаума
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Красноярские врачи подтвердили, что артиста доставили после концерта в Красноярске в больницу.

«Розенбаума госпитализировали после концерта. Он лежит в больнице скорой медицинской помощи Красноярска», — рассказали в медицинском учреждении.

В больнице, куда положили музыканта, на звонок журналиста издания не ответили.

Розенбаум обратился к поклонникам после экстренной операции

Ранее Розенбаум впервые после госпитализации вышел на связь с поклонниками. Он сказал, что с ним все в порядке, и отметил, что выступление в Братске пришлось перенести, но остальные гастрольные выступления пройдут по расписанию.

Общество,Александр Розенбаум,
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