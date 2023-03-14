Врачи раскрыли подробности госпитализации Розенбаума

Представители «Центра сердечно-сосудистой хирургии» в Красноярске в беседе с Ura.ru рассказали подробности госпитализации российского музыканта Александра Розенбаума.
Красноярские врачи подтвердили, что артиста доставили после концерта в Красноярске в больницу.
«Розенбаума госпитализировали после концерта. Он лежит в больнице скорой медицинской помощи Красноярска», — рассказали в медицинском учреждении.
В больнице, куда положили музыканта, на звонок журналиста издания не ответили.
Ранее Розенбаум впервые после госпитализации вышел на связь с поклонниками. Он сказал, что с ним все в порядке, и отметил, что выступление в Братске пришлось перенести, но остальные гастрольные выступления пройдут по расписанию.