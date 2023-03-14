Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Бурятию посетил во вторник Улан-Удэнский авиационный завод, который специализируется на производстве вертолетов.

Глава государства, в частности, осмотрел сами воздушные суда и использующиеся на них агрегаты; увидел фюзеляжи новых моделей Ми-171А3 и Ка-226.54. Президенту также показали цех агрегатной сборки и тренажер вертолета Ми-171А2.

Вместе с Путиным завод осмотрели вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и глава Бурятии Алексей Цыденов.