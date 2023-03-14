Странный предмет на пальце руки главы Чечни Рамзана Кадырова, который журналисты заметили после публичного мероприятия и сравнили с медицинским прибором, оказался электронными четками. Об этом в Telegram рассказал министр республики по нацполитике Ахмет Дудаев.

Дудаев объяснил, что в действительности речь идет о счетчике молитв, который глава региона носит с собой почти всегда.

«Наши неуважаемые "коллеги-выдумщики"! Судя по адекватности ваших доводов, медицинские приборы нужны вам. Дышите ровнее, все хорошо», — заявил автор публикации, обращаясь к сотрудникам СМИ.

13 марта Кадыров встретился с президентом России Владимиром Путиным. Руководитель региона отметил, что проинформировал главу государства о социально-экономической ситуации в Чечне и результатах прошедшего года, а также о развитии основных экономических секторов.