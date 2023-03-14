Суд в Москве приговорил к колонии избивших мужчину в метро

Измайловский суд Москвы приговорил на сроки от 8,5 до 12 лет лишения свободы троих уроженцев Дагестана, избивших мужчину в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии метро после того, как тот заступился за девушку. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Признать Магамали Ханмагомедова по ч. 30, ч. 2. ст. 105 УК РФ (покушение на убийство группой лиц из хулиганских побуждений), ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти") и путем частичного сложения наказаний назначить ему общий срок в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - зачитала текст приговора судья Лилия Базвалова.

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Подельник Ханмагомедова Ибрагим Мусалаев признан виновным в покушении на убийство, нападении на полицейского и в угрозе убийством. Ему назначили наказание в виде 11 лет колонии строгого режима. Третий фигурант дела Гасан Залибеков признан виновным только в попытке убийства, ему назначено наказание в виде 8,5 года лишения свободы. Всем осужденным назначено также ограничение свободы на 1 год.

В начале октября 2021 года на перегоне от станции "Измайловская" до станции "Первомайская" жители Дагестана начали нецензурно выражаться в адрес женщин и угрожать одной из них. Пассажир Роман Ковалев сделал мужчинам замечание, те его избили. Ханмагомедов и Мусалаев продолжали бить Ковалева ногами по голове, даже когда он уже лежал на полу в крови. Залибеков кричал находившимся рядом пассажирам, что если кто-то попытается помочь потерпевшему, его также ждет жестокое избиение.

Затем фигуранты попытались скрыться, но были задержаны полицейскими. При этом один из них пытался ударить сотрудника лезвием канцелярского ножа, а другой распылил в сторону полицейских содержимое перцового баллончика. Расследованием уголовного дела занимался центральный аппарат СК России. Изначально дело в отношении нападавших было возбуждено по ст. УК РФ "Хулиганство", но позже его переквалифицировали на покушение на убийство из хулиганских побуждений.