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16 минут назад

Пока вы не уснули: Макрон о диалоге с РФ и взрыв на оборонном заводе под Самарой

Елена Прошина

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Макрон призвал найти силу и смелость для диалога с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что необходимо найти силу и смелость для выстраивания диалога с Россией, так как без этого мир в Европе невозможен. Слова французского лидера приводит РИА Новости.

При этом Макрон посчитал, что сейчас не время для этого диалога. На эту тему он высказался на Мюнхенской конференции по безопасности.

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На оборонном заводе под Самарой прогремел взрыв

Взрывчатка сдетонировала на Чапаевском механическом заводе в Самарской области, производящем детонаторы и взрывные патроны. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет ТАСС.

«В одном из цехов Чапаевского механического завода произошла детонация взрывчатого вещества, пожара не произошло. Погиб один человек, трое получили ранения», - пояснил он.

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ВС РФ нанесли удар по предприятиям, обеспечивавшим ВСУ боеприпасами

Вооруженные силы РФ 16 февраля нанесли сосредоточенный ракетный удар по предприятиям, обеспечивавшим Вооруженные силы Украины топливом и боеприпасами. Об этом говорится в свежей сводке Минобороны РФ.

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Еврокомиссар раскрыл сумму замороженных активов России

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Евросоюз на сегодняшний день заморозил активы организаций и физических лиц из России на €21,5 миллиарда. Об этом сообщает РИА Новости.

«На данный момент мы смогли заморозить €21,5 миллиарда евро олигархов и организаций из санкционного списка», — сообщил он.

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Анонсирована речь Си Цзиньпина в годовщину начала конфликта на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует в годовщину начала специальной военной операции на Украине выступить с речью о необходимости мира. Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью Radio Uno.

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Порошенко предложил перекрыть ветку нефтепровода «Дружба»

Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил за перекрытие южной ветки нефтепровода «Дружба» и запрет на перевозку российских грузов по Суэцкому каналу. Своей идеей он поделился в статье для издания Newsweek.

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Познер рассказал об авторе расследования о диверсии на «Севпотоках»

Известный российский телеведущий и журналист Владимир Познер рассказал об авторе расследования о диверсии США на «Северных потоках» Сеймуре Херше. В беседе с News.ru он назвал американского коллегу независимым журналистом.

Познер познакомился с Хершем, когда работал в США в период с 1991 по 1996 год. По словам журналиста, его американский коллега производил впечатление человека, «вполне приятного в беседе, но при этом очень сдержанного и закрытого».

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Арестович назвал украинцев русскими

Wikipedia commons

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинцы на самом деле являются русскими. Об этом он высказался в интервью журналистке Юлии Латыниной (внесена Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента), опубликованном на ее YouTube-канале.

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СМИ: Костомаров пытается сбежать из реанимации

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров тяжело переносит ухудшение состояния здоровья. Спортсмен пытается самовольно покинуть реанимацию. Ранее появилась информация, что у Костомарова практически отказали лёгкие.

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Медведев объяснил, почему Зеленскому не нужны переговоры

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужно будет вести переговоры с российским лидером Владимиром Путины — от него потребуется лишь подписать то, что скажут. Такое мнение политик выразил в своем Telegram-канале.

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В мире,Алексей Арестович,Сеймур Херш,Эммануэль Макрон,Юлия Латынина,Владимир Зеленский,Роман Костомаров,Дидье Рейндерс,Владимир Познер,Цзиньпин Си,Петр Порошенко,Дмитрий Медведев,Верховный суд,Минобороны России,Совет безопасности РФ,ЕС,
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