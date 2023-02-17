Пока вы не уснули: Макрон о диалоге с РФ и взрыв на оборонном заводе под Самарой

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Макрон призвал найти силу и смелость для диалога с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что необходимо найти силу и смелость для выстраивания диалога с Россией, так как без этого мир в Европе невозможен. Слова французского лидера приводит РИА Новости.

При этом Макрон посчитал, что сейчас не время для этого диалога. На эту тему он высказался на Мюнхенской конференции по безопасности.

На оборонном заводе под Самарой прогремел взрыв

Взрывчатка сдетонировала на Чапаевском механическом заводе в Самарской области, производящем детонаторы и взрывные патроны. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет ТАСС.

«В одном из цехов Чапаевского механического завода произошла детонация взрывчатого вещества, пожара не произошло. Погиб один человек, трое получили ранения», - пояснил он.

ВС РФ нанесли удар по предприятиям, обеспечивавшим ВСУ боеприпасами

Вооруженные силы РФ 16 февраля нанесли сосредоточенный ракетный удар по предприятиям, обеспечивавшим Вооруженные силы Украины топливом и боеприпасами. Об этом говорится в свежей сводке Минобороны РФ.

Еврокомиссар раскрыл сумму замороженных активов России

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Евросоюз на сегодняшний день заморозил активы организаций и физических лиц из России на €21,5 миллиарда. Об этом сообщает РИА Новости.

«На данный момент мы смогли заморозить €21,5 миллиарда евро олигархов и организаций из санкционного списка», — сообщил он.

Анонсирована речь Си Цзиньпина в годовщину начала конфликта на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует в годовщину начала специальной военной операции на Украине выступить с речью о необходимости мира. Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью Radio Uno.

Порошенко предложил перекрыть ветку нефтепровода «Дружба»

Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил за перекрытие южной ветки нефтепровода «Дружба» и запрет на перевозку российских грузов по Суэцкому каналу. Своей идеей он поделился в статье для издания Newsweek.

Познер рассказал об авторе расследования о диверсии на «Севпотоках»

Известный российский телеведущий и журналист Владимир Познер рассказал об авторе расследования о диверсии США на «Северных потоках» Сеймуре Херше. В беседе с News.ru он назвал американского коллегу независимым журналистом.

Познер познакомился с Хершем, когда работал в США в период с 1991 по 1996 год. По словам журналиста, его американский коллега производил впечатление человека, «вполне приятного в беседе, но при этом очень сдержанного и закрытого».

Арестович назвал украинцев русскими

Wikipedia commons

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинцы на самом деле являются русскими. Об этом он высказался в интервью журналистке Юлии Латыниной (внесена Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента), опубликованном на ее YouTube-канале.

СМИ: Костомаров пытается сбежать из реанимации

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров тяжело переносит ухудшение состояния здоровья. Спортсмен пытается самовольно покинуть реанимацию. Ранее появилась информация, что у Костомарова практически отказали лёгкие.

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