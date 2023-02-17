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1 час назад

СМИ: на оборонном заводе под Самарой прогремел взрыв

Алиса Селезнёва

Взрывчатка сдетонировала на Чапаевском механическом заводе в Самарской области, производящем детонаторы и взрывные патроны. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет ТАСС.

На оборонном заводе под Самарой прогремел взрыв
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В одном из цехов Чапаевского механического завода произошла детонация взрывчатого вещества, пожара не произошло. Погиб один человек, трое получили ранения», - пояснил он.

Издание напомнило, что завод выпускает «широкую гамму капсюлей-детонаторов, пиротехнических реле, детонирующих шнуров, кумулятивных зарядов и герметичных взрывных патронов».

Ранее на нефтеперерабатывающем заводе в нижегородском Кстово начался пожар. Как заявили в «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», инцидент произошел на установке коксования. Возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки оперативными службами предприятия с привлечением сил ГУ МЧС РФ по Нижегородской области. В тот же день завод продолжил свою работу в штатном режиме.

Происшествия,МЧС России,
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