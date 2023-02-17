В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
35 минут назад

Познер рассказал об авторе расследования о диверсии США на «Северных потоках»

Lenta.ru

Известный российский телеведущий и журналист Владимир Познер рассказал об авторе расследования о диверсии США на «Северных потоках» Сеймуре Херше. В беседе с News.ru он назвал американского коллегу независимым журналистом.

Познер познакомился с Хершем, когда работал в США в период с 1991 по 1996 год. По словам журналиста, его американский коллега производил впечатление человека, «вполне приятного в беседе, но при этом очень сдержанного и закрытого».

«Херш — очень известный в США журналист, который занимается расследованиями, абсолютно независимый», — отметил он.

Телеведущий уточнил, что Херш не был связан контрактами со СМИ и проводил расследования самостоятельно, причем его работы всегда были сенсационными, так как автор брался за «взрывчатые» темы. Журналист добавил, что репутация у его коллеги была очень высока, и «никто никогда не обвинял его в том, что он придумывает свои истории, публикует какую-то ложную информацию».

ООН объяснила отказ от расследования взрывов на «Северных потоках»

При этом Познер предположил, что за расследование о «Северных потоках» Херша будут обвинять в том, что он «скатился в конспирологию».

«Я не видел его почти тридцать лет и не берусь судить. Но ангажированным его точно нельзя называть, да и никто об этом не говорит», — заключил телеведущий.

8 февраля Херш выпустил статью, в которой заявил о причастности США к взрывам на «Северных потоках». По его версии, операцию провели Военно-морские силы страны, а для установки бомб использовались подлодки. После этого Россия призвала ООН провести расследование взрывов на газопроводах.

Общество,Видео,Сеймур Херш,Владимир Познер,ООН,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий