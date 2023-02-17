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10 минут назад

ВС РФ нанесли ракетный удар по предприятиям, обеспечивавшим ВСУ топливом и боеприпасами

Российская Газета

Вооруженные силы РФ 16 февраля нанесли сосредоточенный ракетный удар по предприятиям, обеспечивавшим Вооруженные силы Украины топливом и боеприпасами. Об этом говорится в свежей сводке Минобороны РФ.

ВС РФ нанесли удар по предприятиям, обеспечивавшим ВСУ боеприпасами
Фото: ТАСС/Министерство обороны РФТАСС/Министерство обороны РФ

Цели удара достигнуты, уточняется в сообщении. Так, нарушено снабжение группировок ВСУ, сокращены возможности производства на Украине взрывчатых веществ и ракетного топлива, заявили в ведомстве.

10 февраля сообщалось, что ВС России также наносили массированный удар, в тот раз целью были критически важные объекты системы энергетики Украины, которые обеспечивают работу оборонно-промышленного комплекса и транспорта.

Благодаря этому российской армии удалось остановить работу части производств ОПК и заблокировать переброску вооружения, боеприпасов и резервов ВСУ на фронт.

Армия,Верховный суд,Минобороны России,
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