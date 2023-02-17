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35 минут назад

Медведев: Зеленскому не надо будет вести переговоры - он подпишет то, что скажут

Газета.Ruиещё 4

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужно будет вести переговоры с российским лидером Владимиром Путины — от него потребуется лишь подписать то, что скажут. Такое мнение политик выразил в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, заявления украинского лидера о нежелании вести переговоры с российской стороной не новы, однако Зеленский умалчивает один нюанс.

Зеленский: российское наступление уже началось

«Ему не надо будет вести никаких переговоров. Ему надо будет подписать то, что ему скажут», — написал Зампред Совбеза РФ.

Медведев отметил, что цена подписанной Зеленским бумаги будет невысока. В качестве подобного примера он упомянул Минские соглашения, подписанные бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

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