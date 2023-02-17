Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужно будет вести переговоры с российским лидером Владимиром Путины — от него потребуется лишь подписать то, что скажут. Такое мнение политик выразил в своем Telegram-канале.