Анонсирована речь Си Цзиньпина в годовщину начала конфликта на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует в годовщину начала специальной военной операции на Украине выступить с речью о необходимости мира. Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью Radio Uno.

Напомним, что в четверг, 16 февраля, Таяни встретился с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И, который в последние дни находится в поездке по Европе. По словам итальянского министра, в ходе переговоров с Ван И он «много раз повторял слово "мир"».

«Позиция Италии — крайне ясная, мы всегда стремились к мирному урегулированию, но мир не может означать поражение Украины», — добавил Таяни.