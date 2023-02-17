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54 минуты назад

МИД Италии: Си Цзиньпин выступит с призывом к миру 24 февраля

Никита Бородкин

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует в годовщину начала специальной военной операции на Украине выступить с речью о необходимости мира. Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью Radio Uno.

Анонсирована речь Си Цзиньпина в годовщину начала конфликта на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что в четверг, 16 февраля, Таяни встретился с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И, который в последние дни находится в поездке по Европе. По словам итальянского министра, в ходе переговоров с Ван И он «много раз повторял слово "мир"».

Си Цзиньпин сделал заявление о конфликте на Украине

«Позиция Италии — крайне ясная, мы всегда стремились к мирному урегулированию, но мир не может означать поражение Украины», — добавил Таяни.

Отметим, что Ван И в ходе своего европейского дипломатического турне посетит не только Италию, но и Россию. Ранее он уже побывал в Франции.

В мире,СВО,Цзиньпин Си,
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