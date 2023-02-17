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13 минут назад

Арестович назвал украинцев русскими

Lenta.ruиещё 3

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинцы на самом деле являются русскими. Об этом он высказался в интервью журналистке Юлии Латыниной (внесена Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента), опубликованном на ее YouTube-канале.

Арестович назвал украинцев русскими
Фото: Wikipedia commonsWikipedia commons

Арестович заявил, что, в отличие от Грузии, Литвы, Латвии и Эстонии, Киев «конкурирует с Москвой за первородство».

«Мы здесь русские на самом деле», — подчеркнул он.

По словам экс-советника главы офиса украинского лидера, 302 года назад произошла «главная в мировой истории кража», в рамках которой Москва присвоила себе название Руси.

«Московия украла бренд, и, значит, мы должны исчезнуть. Задача, чтобы мы исчезли, забыли, кто мы», — объяснил он.

В мире,Русский язык,Алексей Арестович,Юлия Латынина,
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