Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинцы на самом деле являются русскими. Об этом он высказался в интервью журналистке Юлии Латыниной (внесена Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента), опубликованном на ее YouTube-канале.

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Арестович заявил, что, в отличие от Грузии, Литвы, Латвии и Эстонии, Киев «конкурирует с Москвой за первородство».

«Мы здесь русские на самом деле», — подчеркнул он.

По словам экс-советника главы офиса украинского лидера, 302 года назад произошла «главная в мировой истории кража», в рамках которой Москва присвоила себе название Руси.