Пока вы не уснули: капсула с прогнозами Жириновского и решение Швейцарии по активам РФ

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Швейцария озвучила решение по передаче Украине активов РФ

Правительство Швейцарии заявило, что конфискация частных российских активов не является законной в соответствии с действующим законодательством. Об этом говорится заявлении, опубликованном на сайте Федерального совета.

К такому выводу пришла рабочая группа под руководством Федерального управления юстиции.

Отмечается, что данный шаг «противоречил бы конституционным гарантиям». Вместе с тем данная страна указала на планы и дальше оказывать поддержку Киеву вне зависимости от вопроса о судьбе заблокированных российских активов.

Россия планирует ввести безвизовый режим с 11 странами

Россия планирует ввести безвизовый режим с одиннадцатью странами и еще с шестью - облегченный порядок оформления виз. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.

"Над облегчением визового режима мы работаем. Сейчас где-то с одиннадцатью странами уже запланировано подписать полностью безвизовые поездки, еще с шестью, если я не ошибаюсь, включая Индию, Индонезию, - облегченные условия, совсем простые. Ну и не будем забывать, что у нас в работе снятие ограничений на выдачу электронных виз большому количеству стран, там около 70 стран, за исключением недружественных, которые прекратили нам выдавать визы в упрощенном порядке", - сказал он.

Капсулу с прогнозами Жириновского откроют в 2036 году

Капсулу, которая находится в Музее ЛДПР, с прогнозами Владимира Жириновского откроют в 2036 году. Об этом журналистам сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

«У него (Владимир Жириновский - прим. Агентства «Москва») не было никаких дневников. Все, что было, он наговаривал на камеру на встречах, на диктофон, все это есть в открытом доступе, есть в архивах ЛДПР. Единственное, что он оставил в качестве своих прогнозов, и то, что мы сможем узнать только после 2030 года, находится в капсуле в Музее ЛДПР. В 2036 году мы ее откроем, и очередные, мы убеждены, его прогнозы сбудутся», - рассказал Нилов.

ФСБ сообщила о задержании боевика из «Азова»* в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону задержали украинца, который после службы в полке «Азов» (запрещен в России как террористическая организация) приехал с Украины как беженец и занимался пропагандой среди молодежи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

У задержанного изъяли материалы и символику запрещенного военного формирования. На распространенном ФСБ видео из жилища украинца запечатлены множество агитационных листовок и брошюр полка. Одна из них носит название «Ставка на молодое поколение».

С актрисы Большовой сняли обвинения в гибели женщины после наезда

Следователь МВД снял обвинения с актрисы Анны Большовой, совершившей смертельный наезд на женщину в Калужской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Теперь в гибели 31-летней Олеси Борисенко обвиняется ее сожитель, который оставил ее на обочине дороги. Ему инкриминируется оставление человека в опасности.

По версии следствия, 14 октября 2022 года мужчина вез домой Борисенко, но по дороге высадил ее из машины. После чего Большова за рулем своего автомобиля сбила женщину.

Поставки “Виагры” в Россию приостановлены

Американская фармацевтическая компания Viatris проинформировала о приостановке поставок в Россию препарата "Виагра" в форме таблеток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Лекарственный препарат с торговым наименованием "Виагра" соответствует международному непатентованному наименованию (МНН) силденафил, его производство не локализовано в России. В 2022 году Viatris проинформировал о приостановлении поставок препарата "Виагра" в лекарственной форме "таблетки", - отметили в Минпромторге.

В «Вашингтоне» обратились к уехавшему в Москву Овечкину

Американский бизнесмен и владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис выразил поддержку российскому нападающему команды Александру Овечкину и его семье.

14 февраля генеральный менеджер «столичных» Брайан Маклеллан сообщил, что 37-летний россиянин покинул расположение клуба по семейным обстоятельствам, связанным со здоровьем близкого человека. Позже стало известно, что Овечкин отправился в Москву из-за проблем со здоровьем у его отца.

«Мысли, молитвы и любовь всей семье Овечкиных. Наши болельщики, организация и группа владельцев выражают Алексу всю нашу поддержку», – написал Леонсис в соцсетях.

Курс евро превысил 80 рублей

Во второй половине дня среды рубль усиливает падение к основным иностранным валютам. Курс евро преодолел отметку в 80 рублей впервые с 25 апреля 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже.

По состоянию на 13:24 мск курс европейской валюты повысился на 97 копеек, до 80,01 рубля. Через три минуты рост замедлился до 83 копеек. Она торговалась по 79,9 рубля. Курс доллара подскочил на 96 копеек, до 74,51 рубля.

Токаев лишил Назарбаева привилегий и статуса лидера нации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 15 февраля подписал инициативу, отменяющую конституционный закон «О Первом Президенте - Елбасы». Об этом сообщает Tengrinews.

Парламент Казахстана одобрил инициативу в январе.

Инициатива была разработана для изменения Конституции страны по итогам республиканского референдума. Она лишает первого президента Нурсултана Назарбаева всех привилегий и самого статуса «елбасы» - лидера нации.

Хакеры «уронили» сайт клуба «Минай» после драки с россиянами

Сайт украинского футбольного клуба «Минай» перестал работать. Как сообщает Telegram-канал Mash, ответственность за его «падение» взяли на себя хакеры из российской киберармии, которые решили поддержать членов ярославского «Шинника».

На момент публикации сайт украинской команды по-прежнему недоступен. Сколько времени уйдет на восстановление его работоспособности неизвестно.