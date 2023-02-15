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1 час назад

ФСБ сообщила о задержании боевика из «Азова»* в Ростове-на-Дону

Никита Бородкин

В Ростове-на-Дону задержали украинца, который после службы в полке «Азов» (запрещен в России как террористическая организация) приехал с Украины как беженец и занимался пропагандой среди молодежи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

У задержанного изъяли материалы и символику запрещенного военного формирования. На распространенном ФСБ видео из жилища украинца запечатлены множество агитационных листовок и брошюр полка. Одна из них носит название «Ставка на молодое поколение».

По данным следствия, мужчина вступил в «Азов»* еще в 2016 году и принимал участие в «марше наций», который проводили украинские националисты в Киеве. Возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации (ст. 205.5 УК РФ).

Напомним, что в начале февраля в Свердловской области задержали трех граждан России, которые по заданию украинских неонацистов подготавливали и осуществляли террористические акты на объектах железнодорожной инфраструктуры. В ходе обысков у них обнаружили «орудия совершения преступлений», символику националистического вооруженного формирования, а также электронные схемы расположения объектов свердловского филиала РЖД.

* Террористическая организация, запрещена в России

Происшествия,Видео,РЖД,ФСБ,
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