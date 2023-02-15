С актрисы Большовой сняли обвинения в гибели женщины после наезда

Следователь МВД снял обвинения с актрисы Анны Большовой, совершившей смертельный наезд на женщину в Калужской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Теперь в гибели 31-летней Олеси Борисенко обвиняется ее сожитель, который оставил ее на обочине дороги. Ему инкриминируется оставление человека в опасности.

По версии следствия, 14 октября 2022 года мужчина вез домой Борисенко, но по дороге высадил ее из машины. После чего Большова за рулем своего автомобиля сбила женщину.

14 октября 2022 года стало известно, что Большова совершила на неосвещенном участке дороги в Калужской области ДТП, в результате которого погибла жительница деревни Грачевка. После случившегося актриса вызвала на место происшествия скорую помощь и полицию, однако пострадавшая скончалась до приезда врачей. В организме Борисенко обнаружили алкоголь.