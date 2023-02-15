Правительство Швейцарии заявило, что конфискация частных российских активов не является законной в соответствии с действующим законодательством. Об этом говорится заявлении, опубликованном на сайте Федерального совета.

К такому выводу пришла рабочая группа под руководством Федерального управления юстиции.

Отмечается, что данный шаг «противоречил бы конституционным гарантиям». Вместе с тем данная страна указала на планы и дальше оказывать поддержку Киеву вне зависимости от вопроса о судьбе заблокированных российских активов.

Ранее сообщалось, что властями Швейцарии в рамках европейских санкций были заморожены российские активы на 8,1 миллиарда долларов, а одним из крупнейших в стране банков Credit Suisse — еще на более чем 19 миллиардов.

До этого стало известно, что Евросоюз планирует создать специальную группу, цель которой получить доступ к замороженным российским активам.