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54 минуты назад

Швейцария указала на отсутствие оснований для передачи Украине российских активов

Лера Букина

Правительство Швейцарии заявило, что конфискация частных российских активов не является законной в соответствии с действующим законодательством. Об этом говорится заявлении, опубликованном на сайте Федерального совета.

К такому выводу пришла рабочая группа под руководством Федерального управления юстиции.

Отмечается, что данный шаг «противоречил бы конституционным гарантиям». Вместе с тем данная страна указала на планы и дальше оказывать поддержку Киеву вне зависимости от вопроса о судьбе заблокированных российских активов.

Ранее сообщалось, что властями Швейцарии в рамках европейских санкций были заморожены российские активы на 8,1 миллиарда долларов, а одним из крупнейших в стране банков Credit Suisse — еще на более чем 19 миллиардов.

До этого стало известно, что Евросоюз планирует создать специальную группу, цель которой получить доступ к замороженным российским активам.

Раскрыт объем заблокированных Швейцарией активов России

Руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту попадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс сообщал о планах Вашингтона в ближайшем будущем приступить к передаче части конфискованных активов России в пользу Украины.

В мире,Видео,Министерство юстиции США,ЕС,
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