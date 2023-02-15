Токаев лишил Назарбаева привилегий и статуса лидера нации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 15 февраля подписал инициативу, отменяющую конституционный закон «О Первом Президенте - Елбасы». Об этом сообщает Tengrinews.

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Парламент Казахстана одобрил инициативу в январе.

Инициатива была разработана для изменения Конституции страны по итогам республиканского референдума. Она лишает первого президента Нурсултана Назарбаева всех привилегий и самого статуса «елбасы» - лидера нации.

У Назарбаева больше не будет особого обеспечения, собственной канцелярии и специального подразделения охраны.

Теперь на Назарбаева будут распространяться лишь общие гарантии, установленные Конституцией в отношении всех экс-президентов.

Год назад в Казахстане одобрили поправки, отменяющие пожизненное председательство Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК).