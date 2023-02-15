Россия планирует ввести безвизовый режим с одиннадцатью странами и еще с шестью - облегченный порядок оформления виз. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.

"Над облегчением визового режима мы работаем. Сейчас где-то с одиннадцатью странами уже запланировано подписать полностью безвизовые поездки, еще с шестью, если я не ошибаюсь, включая Индию, Индонезию, - облегченные условия, совсем простые. Ну и не будем забывать, что у нас в работе снятие ограничений на выдачу электронных виз большому количеству стран, там около 70 стран, за исключением недружественных, которые прекратили нам выдавать визы в упрощенном порядке", - сказал он.

"Электронные визы были одобрены еще года три назад, потом ковид вмешался, потом мы ковидные ограничения сняли прошлым летом, но, учитывая недружественные действия Запада, в том числе в сфере выдачи виз россиянам, правительству поручено до первого июня доложить о возможности начала исполнения принятых раньше решений о выдачи электронных виз. Я думаю, что для дружественных стран никаких вопросов тут не возникнет", - добавил российский министр.

При этом Лавров отметил, что сейчас на объемы туризма в России влияет не визовый вопрос, а логистические ограничения.

"Логистика сейчас осложнена из-за решений прекратить прямое авиасообщение, приходится ехать на перекладных. Одно дело, когда по делам в какие-то командировки, которые по официальной правительственной линии или по линии бизнес-переговоров, там можно с пересадками, а турист не всякий на это пойдет, потому что турист выезжает не на длительный период как правило и каждый день дорог", - подчеркнул он.