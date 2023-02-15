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30 минут назад

Капсулу с прогнозами Владимира Жириновского откроют в 2036 году

Агентство «Москва»

Капсулу, которая находится в Музее ЛДПР, с прогнозами Владимира Жириновского откроют в 2036 году. Об этом журналистам сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Капсулу с прогнозами Жириновского откроют в 2036 году
Фото: 

«У него (Владимир Жириновский - прим. Агентства «Москва») не было никаких дневников. Все, что было, он наговаривал на камеру на встречах, на диктофон, все это есть в открытом доступе, есть в архивах ЛДПР. Единственное, что он оставил в качестве своих прогнозов, и то, что мы сможем узнать только после 2030 года, находится в капсуле в Музее ЛДПР. В 2036 году мы ее откроем, и очередные, мы убеждены, его прогнозы сбудутся», - рассказал Нилов.

Он отметил, что ранее в интернете кто-то специально опубликовал недостоверную информацию о якобы прогнозах Жириновского для увеличения числа своих подписчиков.

«Не было никакого дневника, где он писал свои пророчества. Вообще этот термин не употреблял, и которые якобы он хранил. И теперь все пророчества его реализуются. Это в интернет кто-то запустил специально, так называемую «мульку», для того чтобы привлекать дополнительных подписчиков», - заключил Ярослав Нилов.

Ранее СМИ сообщили, что в российских социальных сетях в последние недели появились боты с фальшивыми предсказаниями Жириновского, взятыми якобы из его дневника.

Политика,Общество,Ярослав Нилов,Владимир Жириновский,ЛДПР,Госдума,
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