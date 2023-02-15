Капсулу с прогнозами Жириновского откроют в 2036 году

«У него (Владимир Жириновский - прим. Агентства «Москва») не было никаких дневников. Все, что было, он наговаривал на камеру на встречах, на диктофон, все это есть в открытом доступе, есть в архивах ЛДПР. Единственное, что он оставил в качестве своих прогнозов, и то, что мы сможем узнать только после 2030 года, находится в капсуле в Музее ЛДПР. В 2036 году мы ее откроем, и очередные, мы убеждены, его прогнозы сбудутся», - рассказал Нилов.