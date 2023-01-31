Пока вы не уснули: послание Лаврову от Блинкена и торговые аномалии в странах СНГ

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Лавров рассказал о «некоем послании» по Украине от Блинкена

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил получение «определенного послания» по Украине от госсекретаря США Энтони Блинкена, которое ему передал глава МИД Египта Самеха Шукри. Об этом сообщает РИА Новости.

«Господин министр (иностранных дел Египта) сказал, что он передал определенное послание от госсекретаря Блинкена, который был недавно с визитом в Каире. Я это подтверждаю», - заявил он.

Стало известно о торговых аномалиях в странах СНГ

Экспорт товаров из ЕС в Россию с марта по ноябрь 2022 года рухнул на 47 процентов к тому же периоду 2021 года (до 36,3 миллиарда евро). При этом поставки европейских товаров в соседние с Россией страны СНГ (в Белоруссию, Армению, Казахстан, Узбекистан и Киргизию) за то же время увеличились на 48 процентов (до 20,3 миллиарда евро). Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование руководителя отдела изучения данных Euromonitor International Вайдотаса Землис-Балевичуса.

Экспорт из ЕС товаров, которые попали под европейские ограничения на поставку в Россию, в соседние шесть стран вырос на 95 процентов, поставки в Россию обвалились на 71 процент. При этом поставки из ЕС подсанкционных товаров в Белоруссию, Армению, Грузию, Казахстан, Узбекистан и Киргизию в ноябре составили около 1,5 миллиарда евро, годом ранее месячный объем был лишь 500 миллионов евро.

BBC рассказала о реакции Путина на слова Обамы о России

Слова экс-президента США Барака Обамы о России как о «региональной державе» оскорбили главу РФ Владимира Путина и стали одной из причин ухудшения отношений двух стран. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на фильм BBC «Путин против Запада» (Putin vs the West).

Заявление Обамы было сделано в марте 2014 года, через несколько дней после референдума о присоединении Крыма к России. Обама назвал Россию «региональной державой, угрожающей некоторым из ее непосредственных соседей не от силы, а от слабости».

В Белоруссии назвали причину отказа в помиловании россиянке Сапеге

Осужденная в Белоруссии россиянка Софья Сапега получила отказ в помиловании из-за недостаточности критериев для такого решения. Об этом заявила замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс, передает РИА Новости.

«Если оценивать в целом все критерии, то в данном случае исключений, которые бы основанием для того, чтобы глава государства принял такое решение, не было», - подчеркнула она.

Прокуратура требует приговорить Невзорова к 9 годам колонии

Прокурор Олег Лавров в ходе прений сторон попросил Басманный суд Москвы признать журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом) виновным в распространении дезинформации о российской армии. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что представитель надзорного ведомства попросил назначить Невзорову девять лет лишения свободы заочно.

«Прошу признать Невзорова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», - сказал Лавров.

Медведев предложил ответ на санкции Запада

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал разрешить пиратское использование западной интеллектуальной собственности - «от кинофильмов до промышленного софта». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев заявил, что такие меры можно рассматривать в качестве ответных российских санкций.

Он подчеркнул, что западные санкции «с треском провалились», большинство западной продукции России удалось заместить собственной, а недостающее - с помощью параллельного импорта и поставок из Азии.

Поджигателя военкомата впервые осудили по статье «Теракт» в РФ

Центральный окружной военный суд по статье о теракте приговорил к 12 годам колонии строгого режима Владислава Борисенко, обвиняемого в поджоге военкомата в Нижневартовске, передает корреспондент ТАСС.

"Путем полного сложения наказаний назначить <…> окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 6 тыс. рублей", - сказал судья, уточнив, что ранее в отношении Борисенко было возбуждено также дело о краже.

Россиянам станет доступен еще один способ попасть в Европу

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Стало известно о возобновлении авиасообщения между Узбекистаном и Францией. В конце марта Uzbekistan Airways возобновит рейсы в Милан и Париж, сообщается на сайте авиаперевозчика.

Так, из Ташкента в Милан россияне смогут попасть уже с 28 марта, а еще через два дня начнут летать самолеты в Париж. Известно, что полеты будут осуществляться дважды в неделю — по вторникам и пятницам.

Подержанные автомобили резко подорожали в России

Результаты исследования «Авто.ру» свидетельствуют о росте средней стоимости автомобилей на вторичном рынке России в январе 2023 года. Показатель вырос на 35% год к году, до 1,3 млн рублей, передает портал Autonews.ru.

Наибольший рост показали машины отечественного производства. По словам руководителя группы исследований и клиентской аналитики «Авто.ру» Алексея Муханова, больше всего прибавилась стоимость автомобилей, которым не больше 5 лет. Они подорожали на 44%, до 3,1млн рублей. УАЗ «Патриот» занимает в этом рейтинге первую строчку (цена выросла в 1,5 раза). Вторую строчку занял Lexus LX – он стал дороже на 26% (10 140 000 рублей). На третьем месте – Mercedes-Benz GLS, который прибавил в цене 2,1 млн руб. (11 124 000 рублей).

У Костомарова сохраняется сепсис

Состояние здоровья госпитализированного фигуриста Романа Костомарова медленно улучшается, однако у него еще сохраняется сепсис. Об этом сообщает ТАСС.

«Все показатели медленно, но улучшаются. Проблемой остается сепсис», - заявил источник, знакомый с ситуацией.