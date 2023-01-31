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24 минуты назад

Прокуратура требует приговорить Невзорова к 9 годам колонии

Илья Родин

Прокурор Олег Лавров в ходе прений сторон попросил Басманный суд Москвы признать журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом) виновным в распространении дезинформации о российской армии. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что представитель надзорного ведомства попросил назначить Невзорову девять лет лишения свободы заочно.

«Прошу признать Невзорова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», - сказал Лавров.

Кроме того, гособвинитель попросил суд на четыре года запретить Невзорову администрирование интернет-ресурсов, сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что судебный процесс в отношении журналиста проходит без его участия. Ранее МВД объявило его в розыск. Затем Невзорова арестовали заочно на 2 месяца с момента задержания на территории РФ или с момента его экстрадиции на территорию России.

Александр Невзоров в настоящее время находится за границей. Его интересы на процессе представляет адвокат по назначению Надежда Федосеева.

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