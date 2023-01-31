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10 минут назад

В Белоруссии назвали причину отказа в помиловании россиянке Сапеге

Лера Букина

Осужденная в Белоруссии россиянка Софья Сапега получила отказ в помиловании из-за недостаточности критериев для такого решения. Об этом заявила замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс, передает РИА Новости.

В Белоруссии назвали причину отказа в помиловании россиянке Сапеге
Фото: ТАССТАСС

«Если оценивать в целом все критерии, то в данном случае исключений, которые бы послужили основанием для того, чтобы глава государства принял такое решение, не было», - подчеркнула она.

О том, что Сапеге отказали в помиловании, стало известно 10 января. Данной информацией поделился ее отчим Сергей Дудич. Он заявил, что Сапега получила ответ от комиссии 2 января, после чего она рассказала об этом в письме. Факт отказа был подтвержден адвокатом семьи россиянки Антоном Гашинским.

Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, который основал Telegram-канал Nexta. Его признали экстремистским.

Сапега и Протасевич находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Тогда он экстренно сел в минском аэропорту после появления сообщений о минировании. В итоге тревога не подтвердилась. Задержанные были помещены в СИЗО, а затем переведены под домашний арест.

Отчим Софьи Сапеги отреагировал на сообщение о свадьбе Протасевича

В мае Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима. Она была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим.

Сапега сейчас находится в Гомельской женской колонии. Она обратилась к Лукашенко с просьбой о помиловании.

Общество,Антон Гашинский,Роман Протасевич,
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