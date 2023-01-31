Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал разрешить пиратское использование западной интеллектуальной собственности - «от кинофильмов до промышленного софта». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Медведев заявил, что такие меры можно рассматривать в качестве ответных российских санкций.
Он подчеркнул, что западные санкции «с треском провалились», большинство западной продукции России удалось заместить собственной, а недостающее - с помощью параллельного импорта и поставок из Азии.
Медведев отметил, что благодаря параллельному импорту Россия получает «те же самые западные бренды, а их владельцы - ничего».
«Осталось только принять правила об использовании их интеллектуальной собственности. Без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. Это, в том числе, и будут наши ответные санкции на их имущественные права. На всё: от кинофильмов до промышленного софта», - написал он.
Замглавы Совбеза поблагодарил разработчиков различных программ для использования западных интеллектуальных продуктов без лицензий.
«Короче, для пиратского использования в режиме личных санкций. А что, à la guerre comme à la guerre…» - заключил Медведев.
Институт развития предпринимательства и экономики ранее предложил Минцифры разрешить бизнесу использование западного программного обеспечения без лицензии. Из-за санкций многие зарубежные производители софта отказались продлить лицензии для компаний из РФ.
Эксперты отмечали, что сейчас за программное пиратство грозят крупные штрафы или до шести лет тюрьмы.