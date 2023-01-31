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45 минут назад

Медведев предложил оригинальный ответ на санкции Запада

Мария Иванова

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал разрешить пиратское использование западной интеллектуальной собственности - «от кинофильмов до промышленного софта». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев заявил, что такие меры можно рассматривать в качестве ответных российских санкций.

Он подчеркнул, что западные санкции «с треском провалились», большинство западной продукции России удалось заместить собственной, а недостающее - с помощью параллельного импорта и поставок из Азии.

Медведев отметил, что благодаря параллельному импорту Россия получает «те же самые западные бренды, а их владельцы - ничего».

«Осталось только принять правила об использовании их интеллектуальной собственности. Без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. Это, в том числе, и будут наши ответные санкции на их имущественные права. На всё: от кинофильмов до промышленного софта», - написал он.

Замглавы Совбеза поблагодарил разработчиков различных программ для использования западных интеллектуальных продуктов без лицензий.

«Короче, для пиратского использования в режиме личных санкций. А что, à la guerre comme à la guerre…» - заключил Медведев.

Институт развития предпринимательства и экономики ранее предложил Минцифры разрешить бизнесу использование западного программного обеспечения без лицензии. Из-за санкций многие зарубежные производители софта отказались продлить лицензии для компаний из РФ.

Медведев назвал главу МИД Германии «полезной дурой»

Эксперты отмечали, что сейчас за программное пиратство грозят крупные штрафы или до шести лет тюрьмы.

Наука и техника,Видео,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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