BBC рассказала о реакции Путина на слова Обамы о России

Слова экс-президента США Барака Обамы о России как о «региональной державе» оскорбили главу РФ Владимира Путина и стали одной из причин ухудшения отношений двух стран. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на фильм BBC «Путин против Запада» (Putin vs the West).
Заявление Обамы было сделано в марте 2014 года, через несколько дней после референдума о присоединении Крыма к России. Обама назвал Россию «региональной державой, угрожающей некоторым из ее непосредственных соседей не от силы, а от слабости».
Путин комментировал слова Обамы в интервью немецкой газете Bild.
Российский президент отметил, что у каждого человека, включая президента США, есть право на собственное мнение, в случае с Обамой - на мнение о своих партнерах и других странах.
Путин подчеркнул, что Обама, называя Россию «региональной державой», в то же время считает американскую нацию «исключительной».
«Я не согласен ни с тем, ни с другим», - сказал президент РФ.
«Если говорить о России как о региональной державе, то сначала нужно определиться, о каком регионе идет речь. Надо посмотреть на карту и сказать: это какая, европейская часть? Или восточная часть, где у нас соседями являются Япония и Соединенные Штаты, если иметь в виду Аляску, и Китай? <…> На севере мы граничим с Канадой через Ледовитый океан. <…> Где? О каком регионе идет речь?» - отметил Путин.
При этом он подчеркнул, что Россия не претендует на роль сверхдержавы, так как это «очень дорого и ни к чему».