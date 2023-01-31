BBC рассказала о реакции Путина на слова Обамы о России

«Если говорить о России как о региональной державе, то сначала нужно определиться, о каком регионе идет речь. Надо посмотреть на карту и сказать: это какая, европейская часть? Или восточная часть, где у нас соседями являются Япония и Соединенные Штаты, если иметь в виду Аляску, и Китай? <…> На севере мы граничим с Канадой через Ледовитый океан. <…> Где? О каком регионе идет речь?» - отметил Путин.