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27 минут назад

Суд приговорил к 12 годам колонии обвиняемого в теракте после поджога военкомата в Югре

ТАССиещё 6

Центральный окружной военный суд по статье о теракте приговорил к 12 годам колонии строгого режима Владислава Борисенко, обвиняемого в поджоге военкомата в Нижневартовске, передает корреспондент ТАСС.

"Путем полного сложения наказаний назначить <…> окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 6 тыс. рублей", - сказал судья, уточнив, что ранее в отношении Борисенко было возбуждено также дело о краже.

Приговор за поджог военкомата впервые в РФ был вынесен по статье УК РФ "Террористический акт". Первые три года осужденный будет отбывать наказание в тюрьме, оставшуюся часть наказания - в исправительной колонии строгого режима, уточнил судья.

Ранее суд в Удмуртии приговорил к трем годам и двум месяцам колонии жителя Красногорска за поджог призывного пункта, но его преступление было квалифицировано ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение и повреждение имущества путем поджога из хулиганских побуждений"). При этом дело Борисенко - один из первых примеров переквалификации уголовного дела после поджога военкомата на террористический акт. Центральный окружной военный суд рассматривает еще одно такое дело, фигурантами которого стали участники челябинской рок-группы Room 32, пытавшиеся поджечь военно-учетный стол в администрации Бакальского городского поселения.

В российском регионе неизвестный поджег военкомат

Сообщение о попытке поджога военкомата в Нижневартовске поступило в полицию 4 мая 2022 года. Площадь пожара составила 1 кв. м, никто не пострадал. На суде Владислав Борисенко и Василий Гаврилишен (его дело рассматривается отдельно) признались, что выполняли заказ, который получили от человека под ником Ростислав Мухин через мессенджер Telegram. За выполнение задачи им обещали от 1 до 3 млн рублей.

Происшествия,Видео,Владислав Борисенко,
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