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44 минуты назад

Лавров рассказал о получении послания от Блинкена

Алиса Селезнёва

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил получение «определенного послания» по Украине от госсекретаря США Энтони Блинкена, которое ему передал глава МИД Египта Самеха Шукри. Об этом сообщает РИА Новости.

«Господин министр (иностранных дел Египта) сказал, что он передал определенное послание от госсекретаря Блинкена, который был недавно с визитом в Каире. Я это подтверждаю», - заявил он.

Глава МИД России напомнил, что Москва всегда говорила о готовности выслушать любое серьезное предложение по урегулированию украинского кризиса.

«В этой связи мы услышали в очередной раз переданное через господина министра послание о том, что Россия должна прекратить, Россия должна уйти, и тогда все будет хорошо», - отметил Сергей Лавров.

Однако, по словам Лаврова, истинный интерес США и Запада в этом кризисе изложил генсек НАТО Столтенберг в ходе своего визита в Республику Корея.

«Он в одном из своих выступлений сказал, что Россия должна проиграть, Россия должна быть повержена. А Запад не может допустить, чтобы проиграла Украина, потому что тогда проиграет Запад», - заметил министр иностранных дел, обратив внимание на то, что Столтенберг также взял на себя смелость говорить о том, что проиграет и весь мир.

Ранее Столтенберг назвал военную поддержку Киева единственным способом склонить Россию к переговорам и «признать Украину как суверенное государство».

Блинкен объяснил необходимость помощи Украине

При этом делегации России и Украины начали вести мирные переговоры в первые дни после начала российской спецоперации. В последний раз о прогрессе на них Россия сообщала в конце марта. В настоящее время диалог приостановлен по инициативе украинской стороны. В октябре 2022 года Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны Украины, предусматривающее отказ от переговоров с президентом РФ.

Политика,Видео,Энтони Блинкен,Сергей Лавров,МИД России,НАТО,
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