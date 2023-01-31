«Он в одном из своих выступлений сказал, что Россия должна проиграть, Россия должна быть повержена. А Запад не может допустить, чтобы проиграла Украина, потому что тогда проиграет Запад», - заметил министр иностранных дел, обратив внимание на то, что Столтенберг также взял на себя смелость говорить о том, что проиграет и весь мир.