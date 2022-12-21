Пока вы не уснули: просьба Зеленского к Байдену и послание от Путина Си Цзиньпину

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Стало известно о новой просьбе Зеленского к Байдену

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом намерен просить ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 километров и разведывательно-ударные БПЛА Grey Eagle и Reaper. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями.

«Во время встречи с Байденом и его командой по нацбезопасности украинская делегация, как ожидается, выступит с очередными запросами относительно ракет большой дальности ATACMS и беспилотников Grey Eagle и Reaper», — говорится в сообщении газеты.

Путин: «Частичная мобилизация выявила проблемы»

Частичная мобилизация выявила определенные проблемы, нужно модернизировать систему военкоматов, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии Минобороны. Об этом сообщает ТАСС.

«Проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы, это хорошо всем известно, которые следует оперативно решать. Знаю, что необходимые меры принимаются, но все же нужно обратить на это внимание и выстраивать эту систему по-современному. Прежде всего нужно модернизировать систему военных комиссариатов. Это касается цифровизации баз данных, взаимодействия с местными и региональными властями», - сказал президент.

Медведев передал Си Цзиньпину послание от Путина

Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, который передал ему послание от российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

Встреча прошла в Пекине в государственной резиденции. Медведев передал послание от российского президента, в котором тот отметил беспрецедентный уровень диалога и кооперации стран и выразил уверенность в развитии межгосударственных и межпартийных связей.

Грузия ответила Зеленскому на просьбу о Саакашвили

Вице-премьер Грузии Теа Цулукиани в ответ на обращение президента Украины Владимира Зеленского выпустить на свободу экс-лидера Грузии Михаила Саакашвили заявила, что такие вопросы решает не правительство страны, а суд, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили внедрил во время своего правления принципы массового нарушения прав человека, при нем убивали и пытали в тюрьмах, издевались над обществом. Господин Зеленский, место такому человеку в тюрьме», – сказала зампред правительства Грузии.

Китай обратился с призывом к США и НАТО

Пекин призывает Вашингтон прекратить создавать мнимых врагов на международной арене, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Китай привержен миру, стабильности, процветанию во всем мире. Соответствующая сторона должна прекратить беспочвенные обвинения и клевету в адрес Китая, прекратить ... создавать мнимых врагов», – передает ТАСС ответ дипломата на просьбу прокомментировать слова постоянного представителя США при НАТО Джулиан Смит об обмене Москвой и Пекином стратегиями для подрыва единства альянса.

Шойгу назвал главную задачу СВО на 2023 год

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства заявил, что в 2023 году будет продолжено проведение специальной военной операции до полного выполнения задач. Об этом пишет ТАСС.

«Специальная военная операция будет продолжаться в 2023-м году вплоть до достижения целей СВО», - подчеркнул Сергей Шойгу.

Вашингтон направит Киеву одну батарею ЗРК Patriot

США планируют направить Украине одну батарею зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, однако управлять ею американцы не будут. Об этом заявил представитель администрации США высокого ранга в ходе брифинга, передает ТАСС.

«Завтра президент [США Джо] Байден объявит о новом значительном пакете помощи Украине в сфере безопасности в размере почти двух миллиардов [долларов]. Он будет включать в себя очень важные новые вооружения — ракетную батарею Patriot», — заявили в Белом доме.

Стала известна цена кроссовера "Москвич 3"

Минимальная стоимость кроссовера «Москвич 3» будет составлять 1,97 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба завода «Москвич» в официальном Телеграм-канале.

Отмечается, что данный городской кроссовер является первой моделью, сошедшей с конвейера возрожденного производства завода. Автомобиль представят в пяти цветах – в белом, черном, красном, сером и голубом. Его завезут в 11 дилерских центров столицы до конца года.

Российскую легкоатлетку лишили золота Олимпиады

Победный результат российской легкоатлетки Натальи Антюх на Олимпиаде-2012 в Лондоне признан недействительным.

Об этом сообщает независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU). На летних Играх в Лондоне Антюх завоевала золото в беге на 400 м с барьерами.

«Лукойл» сделал заявление о поставках нефти на территорию Украины

На заводе «Лукойла» в Болгарии осуществляются поставки нефтепродуктов на внутренний рынок страны и в рамках квот на экспорт. С таким заявлением выступил главный исполнительный директор «Лукойла» Вадим Воробьев, передает ТАСС.

Он указал на отсутствие у компании контрактов на поставки своих нефтепродуктов на территорию Украины.