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28 минут назад

Стало известно о новой просьбе Зеленского к Байдену

Lenta.ruиещё 5

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом намерен просить ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 километров и разведывательно-ударные БПЛА Grey Eagle и Reaper. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями.

Стало известно о новой просьбе Зеленского к Байдену
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Во время встречи с Байденом и его командой по нацбезопасности украинская делегация, как ожидается, выступит с очередными запросами относительно ракет большой дальности ATACMS и беспилотников Grey Eagle и Reaper», — говорится в сообщении газеты.

По оценкам Белого дома, затраты на обеспечение Украины ракетами ATACMS слишком высоки, передает издание. Politico отмечает, что передача ракет большой дальности Киеву может «спровоцировать Россию на использование еще более смертоносного оружия на Украине».

США отказались выполнить просьбу Зеленского по России

Ранее стало известно, что Зеленский и Байден планируют провести личную встречу в Белом доме 21 декабря. Сообщалось, что в ходе личной встречи, которая состоится в Белом доме, лидеры двух стран обсудят новый пакет военной помощи Украине.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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