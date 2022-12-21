Министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства заявил, что в 2023 году будет продолжено проведение специальной военной операции до полного выполнения задач. Об этом пишет ТАСС.

«Специальная военная операция будет продолжаться в 2023-м году вплоть до достижения целей СВО», - подчеркнул Сергей Шойгу.

Кроме того, министр обороны заявил, что для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности РФ следует довести численность Вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих.