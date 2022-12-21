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4 минуты назад

Шойгу: в 2023 году СВО будет продолжена до полного выполнения задач

Илья Родин

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства заявил, что в 2023 году будет продолжено проведение специальной военной операции до полного выполнения задач. Об этом пишет ТАСС.

«Специальная военная операция будет продолжаться в 2023-м году вплоть до достижения целей СВО», - подчеркнул Сергей Шойгу.

Шойгу назвал причину конфликта на Украине

Кроме того, министр обороны заявил, что для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности РФ следует довести численность Вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих.

Ранее Шойгу рассказал, что ВСУ понесли значительные потери. Он добавил, что значительная часть вооружения и техники, имевшаяся у украинских военных на начало операции, уничтожена.

Армия,Видео,Сергей Шойгу,
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