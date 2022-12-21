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47 минут назад

Медведев передал Си Цзиньпину послание от Путина

Елена Прошина

Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, который передал ему послание от российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

Встреча прошла в Пекине в государственной резиденции. Медведев передал послание от российского президента, в котором тот отметил беспрецедентный уровень диалога и кооперации стран и выразил уверенность в развитии межгосударственных и межпартийных связей.

«Медведев передал главе китайского государства послание президента Российской Федерации В.В. Путина, в котором, в частности, отмечается беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации, выражается уверенность в неизменном поступательном развитии межгосударственных и межпартийных связей в тесном взаимодействии с новым руководящим составом КПК, избранным по итогам недавнего партийного форума китайских коммунистов», - говорится в сообщении секретариата зампреда Совбеза.

Во время встречи Цзиньпин и Медведев высоко оценили текущее состояние и перспективы российско-китайских отношений, а также обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней повестки.

Си Цзиньпин собрался навестить Путина

Переговоры с Си Цзиньпином стали первым очным контактом лидеров двух правящих партий России и Китая за период с начала пандемии, а также после проведения в октябре 2022 года ХХ съезда КПК.

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