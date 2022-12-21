Медведев передал Си Цзиньпину послание от Путина

Встреча прошла в Пекине в государственной резиденции. Медведев передал послание от российского президента, в котором тот отметил беспрецедентный уровень диалога и кооперации стран и выразил уверенность в развитии межгосударственных и межпартийных связей.

«Медведев передал главе китайского государства послание президента Российской Федерации В.В. Путина, в котором, в частности, отмечается беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации, выражается уверенность в неизменном поступательном развитии межгосударственных и межпартийных связей в тесном взаимодействии с новым руководящим составом КПК, избранным по итогам недавнего партийного форума китайских коммунистов», - говорится в сообщении секретариата зампреда Совбеза.

Во время встречи Цзиньпин и Медведев высоко оценили текущее состояние и перспективы российско-китайских отношений, а также обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней повестки.