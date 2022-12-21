«Китай привержен миру, стабильности, процветанию во всем мире. Соответствующая сторона должна прекратить беспочвенные обвинения и клевету в адрес Китая, прекратить ... создавать мнимых врагов», – передает ТАСС ответ дипломата на просьбу прокомментировать слова постоянного представителя США при НАТО Джулиан Смит об обмене Москвой и Пекином стратегиями для подрыва единства альянса.