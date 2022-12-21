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13 минут назад

МИД КНР призвал США и НАТО не создавать мнимых врагов

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Пекин призывает Вашингтон прекратить создавать мнимых врагов на международной арене, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Китай привержен миру, стабильности, процветанию во всем мире. Соответствующая сторона должна прекратить беспочвенные обвинения и клевету в адрес Китая, прекратить ... создавать мнимых врагов», – передает ТАСС ответ дипломата на просьбу прокомментировать слова постоянного представителя США при НАТО Джулиан Смит об обмене Москвой и Пекином стратегиями для подрыва единства альянса.

По его словам, США должны прекратить использовать НАТО в качестве инструмента для поддержания гегемонии и создания беспорядка в мире.

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Ранее постпред США при НАТО Джулиан Смит заявил, что союзники по Североатлантическому альянсу считают, что Москва своими действиями в отношении Киева нарушает Основополагающий акт Россия – НАТО.

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