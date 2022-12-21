В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
9 минут назад

Правительство Грузии объяснило Зеленскому принцип верховенства закона

Деловая газета "Взгляд"

Вице-премьер Грузии Теа Цулукиани в ответ на обращение президента Украины Владимира Зеленского выпустить на свободу экс-лидера Грузии Михаила Саакашвили заявила, что такие вопросы решает не правительство страны, а суд, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Грузия ответила Зеленскому на просьбу о Саакашвили
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили внедрил во время своего правления принципы массового нарушения прав человека, при нем убивали и пытали в тюрьмах, издевались над обществом. Господин Зеленский, место такому человеку в тюрьме», – сказала зампред правительства Грузии.

Пожелав Зеленскому «успехов» в вооруженном противостоянии Украины против России, вице-премьер Грузии, напомнила, что обвинения, вынесенные против Саакашвили, подтверждены в том числе вердиктом ЕСПЧ.

«Вопрос освобождения Саакашвили решает не правительство, а независимый суд», – заявила Теа Цулукиани.

Накануне председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе предположил, что Зеленский может быть причастен к спецоперации по засылке Саакашвили в Грузиюосенью прошлого года.

Саакашвили в среду отмечает 55-летие, он осужден в Грузии на шесть лет лишения свободы и находится сейчас в одной из клиник Тбилиси.

Президент Украины обратился к «друзьям и мыслящим людям в Грузии» «проявить милосердие» и передать экс-лидера, украинского гражданина Михаила Саакашвили Украине, Европе или Америке для «спасения его жизни».

В мире,Теа Цулукианя,Ираклий Кобахидзе,Владимир Зеленский,Михаил Саакашвили,ЕСПЧ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители