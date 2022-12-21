Грузия ответила Зеленскому на просьбу о Саакашвили

Вице-премьер Грузии Теа Цулукиани в ответ на обращение президента Украины Владимира Зеленского выпустить на свободу экс-лидера Грузии Михаила Саакашвили заявила, что такие вопросы решает не правительство страны, а суд, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили внедрил во время своего правления принципы массового нарушения прав человека, при нем убивали и пытали в тюрьмах, издевались над обществом. Господин Зеленский, место такому человеку в тюрьме», – сказала зампред правительства Грузии.

Пожелав Зеленскому «успехов» в вооруженном противостоянии Украины против России, вице-премьер Грузии, напомнила, что обвинения, вынесенные против Саакашвили, подтверждены в том числе вердиктом ЕСПЧ.

«Вопрос освобождения Саакашвили решает не правительство, а независимый суд», – заявила Теа Цулукиани.

Накануне председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе предположил, что Зеленский может быть причастен к спецоперации по засылке Саакашвили в Грузиюосенью прошлого года.

Саакашвили в среду отмечает 55-летие, он осужден в Грузии на шесть лет лишения свободы и находится сейчас в одной из клиник Тбилиси.