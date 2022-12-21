Путин: «Частичная мобилизация выявила проблемы»

Частичная мобилизация выявила определенные проблемы, нужно модернизировать систему военкоматов, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии Минобороны. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы, это хорошо всем известно, которые следует оперативно решать. Знаю, что необходимые меры принимаются, но все же нужно обратить на это внимание и выстраивать эту систему по-современному. Прежде всего нужно модернизировать систему военных комиссариатов. Это касается цифровизации баз данных, взаимодействия с местными и региональными властями», - сказал президент.

Он также добавил, что обновления требует и система организации гражданской и территориальной обороны, взаимодействия с промышленностью. В частности, следует улучшить систему накопления и хранения вооружения, военной техники, материальных ресурсов для развертывания частей и соединений по мобилизации.

Также о трудностях в системе мобилизации заявил на коллегии и глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Система мобилизации оказалась не полностью готова, с началом частичной мобилизации МО РФ столкнулось с определенными трудностями», - сказал министр.

Ранее на коллегии Минобороны Шойгу заявил, что в рамках частичной мобилизации было призвано 300 тыс. человек, от призыва освобождены 830 тыс. человек для поддержания экономики.