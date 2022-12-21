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43 минуты назад

Путин: «Частичная мобилизация выявила проблемы»

Елена Прошина

Частичная мобилизация выявила определенные проблемы, нужно модернизировать систему военкоматов, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии Минобороны. Об этом сообщает ТАСС.

Путин: «Частичная мобилизация выявила проблемы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы, это хорошо всем известно, которые следует оперативно решать. Знаю, что необходимые меры принимаются, но все же нужно обратить на это внимание и выстраивать эту систему по-современному. Прежде всего нужно модернизировать систему военных комиссариатов. Это касается цифровизации баз данных, взаимодействия с местными и региональными властями», - сказал президент.

Он также добавил, что обновления требует и система организации гражданской и территориальной обороны, взаимодействия с промышленностью. В частности, следует улучшить систему накопления и хранения вооружения, военной техники, материальных ресурсов для развертывания частей и соединений по мобилизации.

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Также о трудностях в системе мобилизации заявил на коллегии и глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Система мобилизации оказалась не полностью готова, с началом частичной мобилизации МО РФ столкнулось с определенными трудностями», - сказал министр.

Ранее на коллегии Минобороны Шойгу заявил, что в рамках частичной мобилизации было призвано 300 тыс. человек, от призыва освобождены 830 тыс. человек для поддержания экономики.

Напомним, частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Она должна была охватить 300 тыс. человек. Призыву на военную службу подлежали граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, проходили службу в рядах ВС и имеют определенные военно-учетные специальности, а также боевой опыт.

Армия,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Минобороны России,
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