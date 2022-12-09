Пока вы не уснули: обвал цен на российскую нефть и обвинение Кремля в адрес Запада

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Песков обвинил Запад в беспрецедентном грабеже России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспрецедентным воровством план Евросоюза по российским активам. Об этом представитель Кремля заявил в интервью «Известиям».

«Они действительно поставили себе цель достаточно беспрецедентную — попытаться узаконить воровство в лоб. Это беспрецедентное заявление и намерение, коих не знала ни современная Европа, ни современный мир», — сказал Песков.

При пожаре в ТЦ «Мега Химки» погиб один человек

Один человек погиб в крупном пожаре в гипермаркете OBI в подмосковном ТЦ «Мега Химки». Об этом сообщает ТАСС.

«К сожалению, имеет место быть один погибший. Проводятся работы по ликвидации пожара. Проблемных вопросов нет», - сообщил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

По данным Телеграм-канала Mash, погибшим стал охранник Сергей Смуров. Он не успел выбраться из охваченного огнем помещения.

Цена на российскую нефть обвалилась

Цена российской экспортной нефти Urals продемонстрировала падение до 43,72 доллара за баррель. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ценового агентства Argus.

Это произошло после того, как группа G7, Австралия и Евросоюз ввели потолок цен на морские поставки российской нефти стоимость.

Яшина* приговорили к 8,5 годам колонии за фейки о СВО

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего депутата Илью Яшина, признанного в РФ иноагентом, к 8,5 годам колонии общего режима за распространение фейков о действиях российской армии в ходе СВО. Об этом пишет РИА Новости.

«Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», - огласила приговор судья Оксана Горюнова.

США отказались от санкций против одного российского продукта

Комиссия по международной торговле США (USITC) отказалась от идеи введения антидемпинговых пошлин на бутадиен-стирольные каучуки из России и Чехии, указано в пресс-релизе ведомства.

USITC пришла к выводу, что сбыт этой продукции в США по текущим ценам не наносит материального ущерба американской промышленности. Ранее Минторг США заподозрил, что каучук из указанных стран продается на американской территории «по цене ниже справедливой».

Стало известно о тактике российских войск по борьбе с HIMARS

Вооруженные силы России выработали тактику борьбы с ракетными системами High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), поставляемыми Вашингтоном на Украину. Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, борьба с подобными комплексами вышла на новый этап: сперва российская система противовоздушной обороны (ПВО) научилась сбивать их ракеты, а теперь «началась охота за пусковыми установками».

Турция задумалась о поставках в Европу газа в обход России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с главами Туркмении и Азербайджана Сердаром Бердымухамедовым и Ильхамом Алиевым на следующей неделе собирается возродить идею поставок туркменского газа в Европу в обход России. Об этом со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников сообщает Bloomberg.

Речь идет о том, чтобы доставлять газ в танкерах в Азербайджан через Каспийское море, а затем через сеть трубопроводов Южного газового коридора поставлять его в Турцию, откуда топливо распределят по европейским газопроводам.

«США капитулировали». Как на Западе отреагировали на выдачу Бута России

Обозреватели газеты The New York Times считают, что при обмене россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер президент Владимир Путин причинил много «боли» правительству Соединенных Штатов, вынудив его пойти на невыгодную сделку.

В Politico отметили, что глава США Джо Байден принял «болезненное решение». А The Guardian назвала произошедшее «катастрофой» для находящегося в российской колонии американца Пола Уилана.

Арестович сообщил об усилении давления российской армии на ВСУ

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Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о давлении на Вооруженные силы Украины (ВСУ) по всей линии фронта со стороны российских сил. Его слова передает «Страна.ua» в своем Telegram.

«Если характеризовать ситуацию на земле по всей линии фронта, то сейчас фаза такого оперативно-тактического давления российских войск на направлениях. То есть они интенсифицировали усилия», — пояснил Арестович, отметив, что особенно это чувствуется на донецком фронте.

Сантуш: Роналду был недоволен ролью запасного

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду был недоволен тем, что не попал в основной состав на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре со швейцарцами, однако не заявлял о желании покинуть расположение команды. Об этом журналистам в пятницу заявил главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.