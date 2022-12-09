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1 час назад

Песков обвинил Запад в беспрецедентном грабеже России

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспрецедентным воровством план Евросоюза по российским активам. Об этом представитель Кремля заявил в интервью «Известиям».

«Они действительно поставили себе цель достаточно беспрецедентную — попытаться узаконить воровство в лоб. Это беспрецедентное заявление и намерение, коих не знала ни современная Европа, ни современный мир», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что подобные действия идут вразрез с законодательством и прежде всего с международным правом. При этом он отметил, что Запад в этой ситуации попал впросак, так как сложно официально оформить посягательство на чужую собственность.

«Красиво оформить это и не получится, все равно уши грабежа будут торчать», — сказал Песков.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс рассказал, как в ЕС планируют конфисковывать активы российских бизнесменов. По его словам, это будут делать на основании уголовных обвинений в обходе санкций. Он добавил, что министры обсудят способы привлечения к ответственности лиц, причастных к военным преступлениям на Украине.

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