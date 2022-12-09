Песков обвинил Запад в беспрецедентном грабеже России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспрецедентным воровством план Евросоюза по российским активам. Об этом представитель Кремля заявил в интервью «Известиям».

«Они действительно поставили себе цель достаточно беспрецедентную — попытаться узаконить воровство в лоб. Это беспрецедентное заявление и намерение, коих не знала ни современная Европа, ни современный мир», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что подобные действия идут вразрез с законодательством и прежде всего с международным правом. При этом он отметил, что Запад в этой ситуации попал впросак, так как сложно официально оформить посягательство на чужую собственность.

«Красиво оформить это и не получится, все равно уши грабежа будут торчать», — сказал Песков.