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31 минуту назад

Стало известно о тактике российских войск по борьбе с HIMARS

Lenta.ru

Вооруженные силы России выработали тактику борьбы с ракетными системами High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), поставляемыми Вашингтоном на Украину. Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, борьба с подобными комплексами вышла на новый этап: сперва российская система противовоздушной обороны (ПВО) научилась сбивать их ракеты, а теперь «началась охота за пусковыми установками». Собеседник издания указал, что в арсенале Российской армии имеются эффективные средства для их поражения, например, новая система залпового огня «Торнадо-С», не уступающая западным аналогам по точности и превосходящая по дальности. Еще одним важным аспектом Дандыкин назвал улучшившуюся работу разведки по выявлению этих целей.

В декабре Минобороны России сообщило, что в Запорожской области были уничтожены пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS американского производства.

В том же месяце военное ведомство заявило о ликвидации более 70 ракет системы HIMARS на комбинате в Кривом Роге.

Ранее The Wall Street Journal выяснила, что США тайно модифицировали и изменили программное обеспечение в системах HIMARS, которые были переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ). В частности, ракеты переделали так, чтобы их нельзя было использовать для запуска на дальнее расстояние.

Армия,Видео,Василий Дандыкин,Минобороны России,
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