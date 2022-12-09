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12 минут назад

Яшина* приговорили к 8,5 годам колонии за фейки о СВО

Елена Прошина

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего депутата Илью Яшина, признанного в РФ иноагентом, к 8,5 годам колонии общего режима за распространение фейков о действиях российской армии в ходе СВО. Об этом пишет РИА Новости.

Экс-депутату суд огласил срок заключения за дискредитацию армии России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», - огласила приговор судья Оксана Горюнова.

Прокурор попросил приговорить Яшина* к 9 годам колонии общего режима и лишить его права заниматься администрированием сайтов и иных ресурсов в интернете на четыре года. При этом Яшину* зачтется в срок наказания время, проведенное им в СИЗО. Род арестом он находится с 13 июля 2022 года.

Прокурор запросил девять лет колонии Яшину* по делу о фейках об армии

Напомним, СК РФ полагает, что в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию о действиях российских военных в Буче. По версии следствия, ему «было достоверно известно», что опубликованные украинской стороной фото- и видеоматериалы «являются провокацией». Сам экс-депутат вину не признал и утверждает, что в ролике содержится лишь его субъективное мнение на злободневную тему.

* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России.

Происшествия,Оксана Горюнова,Илья Яшин,Следственный комитет,
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