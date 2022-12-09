Обозреватели газеты The New York Times считают, что при обмене россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер президент Владимир Путин причинил много «боли» правительству Соединенных Штатов, вынудив его пойти на невыгодную сделку. В Politico отметили, что глава США Джо Байден принял «болезненное решение». А The Guardian назвала произошедшее «катастрофой» для находящегося в российской колонии американца Пола Уилана.

Сделка через «боль»

Накануне состоялся обмен Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет лишения свободы за незаконную торговлю оружием, на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую признали виновной в контрабанде наркотиков в РФ и приговорили к девяти годам тюрьмы.

Обозреватели газеты The New York Times считают, что во время переговоров об обмене президент России Владимир Путин «использовал знакомый рычаг» — «боль».

«Захватив звезду баскетбола, российский президент сделал ситуацию настолько болезненной для США, что они капитулировали и выдали осужденного торговца оружием», — говорится в статье.

Журналисты также задались вопросом, «может ли та же тактика сработать в войне на Украине». Они предположили, что российский лидер и в этом случае может «причинить столько боли западным правительствам, что, в конце концов, они заключат сделку».

Авторы материала опасаются, что, «найдя рычаг» в случае с Грайнер, президент РФ также вынудит «США сесть за стол переговоров», «независимо от желания наказать Россию за войну на Украине», «когда в игру вступят ключевые американские интересы».

«На первый взгляд, обмен кажется неравноценным, учитывая большое различие в тяжести преступлений: один из самых успешных торговцев оружием в мире и звезда американского баскетбола, задержанная за то, что путешествовала с картриджами для вейпов, содержащими гашишное масло», — говорится в материале.

Но Байден показал, что он «готов вложить значительный политический капитал в процесс освобождения Грайнер», отметили журналисты. Они также считают, что решение США освободить Бута, которого прозвали «торговцем смертью», — «значительный компромисс».

«Это было усилено тем фактом, что Соединенные Штаты согласились на обмен, хотя Россия отказалась освободить Пола Уилана, бывшего морского пехотинца, которого администрация Байдена также считает политическим заложником», — пояснили обозреватели.

Бриттни Грайнер и Виктор Бут в самолете перед отправлением в США и Россию, 8 декабря 2022 года

По мнению аналитиков, с которыми побеседовали журналисты издания, «решение освободить Бута сопряжено с рисками, поскольку оно может побудить Путина взять новых заложников». Они полагают, что «его стратегия причинения боли, а затем получения уступок продолжает приносить плоды». Эксперты предположили, что «Москва может просто схватить кого-то с высоким общественным авторитетом в США».

«Болезненное решение Байдена»

Журналисты Politico считают, что президент США Джо Байден принял «болезненное» решение, чтобы добиться освобождения Грайнер. Они отметили, что США настаивали на сделке «два за одного» – Грайнер и Уилан на Бута.

«В последние несколько недель президенту Джо Байдену был предоставлен выбор «один или ни один»: вернуть Бритни Грайнер домой сейчас или рискнуть оставить ее и ее соотечественника Пола Уилана под стражей в России», — говорится в статье.

Авторы констатировали, что Байден принял «очень болезненное решение» освободить «человека, обвиняемого в заговоре с целью убийства американцев, чтобы добиться освобождения звезды баскетбола».

«Хотя Байден одержал крупную дипломатическую победу, он снова разочаровал семью Уилан, которая четыре года ждет его возвращения», — отмечается в материале.

Переговоры об обмене журналисты издания назвали «схваткой» между РФ и США. По мнению авторов статьи, «огромное давление на администрацию Байдена» оказывала не только блестящая спортивная карьера двукратной олимпийской чемпионки, но также и тот факт, что Грайнер – чернокожая женщина с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

«Нажим Вашингтона «два на одного» имел смысл, поскольку некоторые официальные лица США усомнились в разумности выдачи человека, который одобрил использование детей-солдат и пыток и помогал талибам (организация запрещена в России) в Афганистане, ради баскетболистки <…> По мнению официальных лиц США, возвращение домой Грайнер и Уилана взамен на Бута было бы более справедливым обменом», — говорится в статье.

Но, по информации издания, Россия отклонила это предложение, заявив, что Москва рассмотрит вопрос об освобождении Грайнер вместе с Уиланом только в том случае, если Бута будет сопровождать Вадим Красиков, «бывший полковник КГБ, осужденный немецким судом в прошлом году за убийство гражданина Грузии в 2019 году».

«Из-за характера ложных обвинений в шпионаже, выдвинутых Россией против Пола, россияне продолжали относиться к его ситуации иначе, чем к ситуации Бритни, и отвергли все без исключения наши предложения о его освобождении», — сказал изданию высокопоставленный представитель администрации президента США, пожелавший остаться анонимным.

«Публичное разочарование»

Семья находящегося в российской тюрьме Пола Уилана приветствовала освобождение Грайнер, но разочарована тем, что переговоры не дали большего результата, пишет The Guardian.

Брат заключенного на 16 лет по обвинению в шпионаже мужчины Дэвид Уилан сказал, что «рад, что Бриттни Грайнер возвращается домой».

«Как член семьи российского заложника, я могу представить, какую радость она испытает, воссоединившись со своими близкими как раз к праздникам. Нет большего успеха, чем освобождение незаконно задержанного и его возвращение домой», — приводит издание слова Дэвида.

Он также считает, что «администрация Байдена приняла правильное решение».

«На этот раз правительственные чиновники США заранее сообщили нам, что Пола оставят (в российской тюрьме – «Газета.Ru») <…> Наша семья смогла морально подготовиться к тому, что сейчас стало для нас публичным разочарованием. И катастрофой для Пола», — рассказал мужчина.