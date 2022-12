Обозреватели газеты The New York Times считают, что при обмене россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер президент Владимир Путин причинил много «боли» правительству Соединенных Штатов, вынудив его пойти на невыгодную сделку. В Politico отметили, что глава США Джо Байден принял «болезненное решение». А The Guardian назвала произошедшее «катастрофой» для находящегося в российской колонии американца Пола Уилана.