«Если характеризовать ситуацию на земле по всей линии фронта, то сейчас фаза такого оперативно-тактического давления российских войск на направлениях. То есть они интенсифицировали усилия», — пояснил Арестович, отметив, что особенно это чувствуется на донецком фронте.