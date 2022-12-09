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40 минут назад

Арестович заявил о давлении на ВСУ по всей линии фронта

Lenta.ru

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о давлении на Вооруженные силы Украины (ВСУ) по всей линии фронта со стороны российских сил. Его слова передает «Страна.ua» в своем Telegram.

«Если характеризовать ситуацию на земле по всей линии фронта, то сейчас фаза такого оперативно-тактического давления российских войск на направлениях. То есть они интенсифицировали усилия», — пояснил Арестович, отметив, что особенно это чувствуется на донецком фронте.

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По его словам, на данный момент ВСУ обороняются.

«Понятно, что на месте нашим солдатам не очень весело. В целом россияне давят, а мы отражаем», — сказал он.

Ранее российский военный эксперт Алексей Леонков оценил планы ВСУ на зимнюю кампанию. По его словам, для продолжения боевых действий в зимний период требуется серьезная подготовка — в частности, необходима теплая экипировка и системы жизнеобеспечения для личного состава, а также соответствующее оснащение техники.

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