При пожаре в ТЦ «Мега Химки» погиб один человек

Один человек погиб в крупном пожаре в гипермаркете OBI в подмосковном ТЦ «Мега Химки». Об этом сообщает ТАСС.

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«К сожалению, имеет место быть один погибший. Проводятся работы по ликвидации пожара. Проблемных вопросов нет», - сообщил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

По данным Телеграм-канала Mash, погибшим стал охранник Сергей Смуров. Он не успел выбраться из охваченного огнем помещения.

Пожар в торговом центре на Ленинградском шоссе начался утром в пятницу. Огонь охватил кровлю гипермаркета OBI в торговом комплексе «Мега Химки». Тушение осложнялось особенностями здания и большой горючей нагрузкой. В 8:25 пожар был локализован на площади 7 тыс. кв. м.