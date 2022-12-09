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1 час назад

При пожаре в ТЦ «Мега Химки» погиб один человек

Елена Прошина

Один человек погиб в крупном пожаре в гипермаркете OBI в подмосковном ТЦ «Мега Химки». Об этом сообщает ТАСС.

При пожаре в ТЦ «Мега Химки» погиб один человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К сожалению, имеет место быть один погибший. Проводятся работы по ликвидации пожара. Проблемных вопросов нет», - сообщил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

По данным Телеграм-канала Mash, погибшим стал охранник Сергей Смуров. Он не успел выбраться из охваченного огнем помещения.

Пожар в торговом центре на Ленинградском шоссе начался утром в пятницу. Огонь охватил кровлю гипермаркета OBI в торговом комплексе «Мега Химки». Тушение осложнялось особенностями здания и большой горючей нагрузкой. В 8:25 пожар был локализован на площади 7 тыс. кв. м.

В экстренных службах сообщили, что рассматривается несколько версий пожара, в частности короткое замыкание, а также поджог.

Происшествия,Сергей Полетыкин,Сергей Смуров,МЧС России,
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