Пока вы не уснули: приглашение от США на встречу с РФ и причина разрушений в Киеве

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США пригласили Россию на встречу АТЭС

США пригласили Россию на предварительную встречу старших должностных лиц форума Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшее должностное лицо РФ в АТЭС Кирилла Барского.

В АТЭС входит 21 государство, большинство из них - страны с береговой линией у Тихого океана, в том числе Россия, США, Китай, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея.

Минобороны назвало причину разрушений в Киеве

В Минобороны РФ заявили, что Россия не наносит ударов по целям в Киеве: разрушения в городе стали следствием падения ракет украинской ПВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Российские военные заявили, что 23 ноября по системе военного управления Украины и связанным с ней энергообъектам был нанесен массированный удар. Для удара использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.

В РФ отреагировали на резолюцию Европарламента

EPA/TACC

Постпредство России при Евросоюзе оценило резолюцию Европарламента (ЕП) о признании России «спонсором терроризма». Соответствующий комментарий опубликован на сайте постпредства.

«Абсурдность такого «предложения» может быть не очевидна разве что евродепутатам, которые его поддержали», — заявили там.

Захарова назвала последствия операции Турции в Сирии

Россия предостерегла Турцию от проведения наземной операции в Сирии. Как сообщает ТАСС, представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что действия Анкары могут усилить напряженность в регионе.

Захарова отметила, что Москва поддерживает тесные контакты с турецкой стороной по сирийской проблематике и понимает озабоченность властей касательно угроз своей национальной безопасности.

Андрей Караулов объявлен в федеральный розыск

Журналист Андрей Караулов объявлен в федеральный розыск. Об этом говорится в базе данных розыска МВД России, пишет РИА Новости.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ», - сообщается в базе розыска МВД.

Зеленскому предложили переименовать Россию

Администрация президента Украины

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом переименовать Россию в Московию. Об этом пишет РИА Новости.

«Официально переименовать название "Россия" на "Московия". Заменить термин "русский" на "московский", "Российская Федерация" на "Московская Федерация"», - говорится в обращении.

Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Госдума России приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ.

По закону, реклама не должна будет содержать информацию, «пропагандирующую либо демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола», пишет РИА Новости.

Футболист с гражданством РФ вышел на поле в матче ЧМ-2022

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа - единственный футболист с российским паспортом на ЧМ-2022, вышел на фоле первенства в матче со сборной Швейцарии. Перед встречей он обратился к болельщикам из России. Об этом пишет «Российская газета».

Россия пригрозила остановить поставку нефти в ряд стран

Россия отказывается поставлять нефть в страны, которые присоединятся к введению потолка цен на российскую нефть. С таким предупреждением выступила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Дилеры Renault просят государство оплатить машины для граждан