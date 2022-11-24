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39 минут назад

США пригласили Россию на встречу АТЭС

Мария Иванова

США пригласили Россию на предварительную встречу старших должностных лиц форума Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшее должностное лицо РФ в АТЭС Кирилла Барского.

США пригласили Россию на встречу АТЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В АТЭС входит 21 государство, большинство из них - страны с береговой линией у Тихого океана, в том числе Россия, США, Китай, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея.

Предварительное заседание старших должностных лиц АТЭС состоится 11 декабря на Гавайях.

Россия получила приглашение на АТЭС от США, так как в 2023 году к Штатам перешло председательство в организации.

По словам Барского, Россия ожидает, что США будут ответственным председателем. В РФ рассчитывают на равноправное участие всех стран АТЭС в мероприятиях форума.

«Мы очень воодушевлены подтверждением со стороны США их обязательства ответственно подходить к вопросам участия всех делегаций экономик АТЭС», - подчеркнул он.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее рассказал, что Москва и Вашингтон периодически созваниваются «на соответствующих уровнях» и обмениваются нотами. По его словам, недостатка в каналах коммуникации у стран нет.

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В ноябре-декабре Россия и США также проведут переговоры в Каире по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Политика,Кирилл Барский,Сергей Рябков,МИД России,АТЭС,
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