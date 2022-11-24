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1 час назад

На Украине предложили переименовать Россию в Московию

Елена Прошина

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом переименовать Россию в Московию. Об этом пишет РИА Новости.

Зеленскому предложили переименовать Россию
Фото: Zuma/TACCZuma/TACC

«Официально переименовать название "Россия" на "Московия". Заменить термин "русский" на "московский", "Российская Федерация" на "Московская Федерация"», - говорится в обращении.

Она была внесена в среду и к настоящему времени набрала около 50 голосов из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения президентом. До окончания срока сбора голосов, осталось 92 дня.

Зеленский на заседании СБ ООН выступил с призывом по России

Ранее на сайте Зеленского появилась петиция с требованием запретить въезд россиянам в страну на 50 лет и также на выдачу вида на жительство. Идею поддержали большое количество жителей, поэтому документ был направлен на рассмотрение президенту. Зеленский перенаправил документ кабмину, чтобы он провел соответствующую работу и защитил национальные интересы государства.

В мире,Владимир Зеленский,Совбез ООН,
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