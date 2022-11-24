Зеленскому предложили переименовать Россию

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом переименовать Россию в Московию. Об этом пишет РИА Новости.
«Официально переименовать название "Россия" на "Московия". Заменить термин "русский" на "московский", "Российская Федерация" на "Московская Федерация"», - говорится в обращении.
Она была внесена в среду и к настоящему времени набрала около 50 голосов из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения президентом. До окончания срока сбора голосов, осталось 92 дня.
Ранее на сайте Зеленского появилась петиция с требованием запретить въезд россиянам в страну на 50 лет и также на выдачу вида на жительство. Идею поддержали большое количество жителей, поэтому документ был направлен на рассмотрение президенту. Зеленский перенаправил документ кабмину, чтобы он провел соответствующую работу и защитил национальные интересы государства.