Журналист Андрей Караулов объявлен в федеральный розыск. Об этом говорится в базе данных розыска МВД России, пишет РИА Новости.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ», - сообщается в базе розыска МВД.

Ранее в доме Андрея Караулова прошел обыск. По его словам, к нему приходили сотрудники управления МВД по борьбе с экстремизмом и кинологи с собаками, «натренированными на наркотики и взрывчатку». Он также добавил, что следственное действие проводилось по заявлению главы «Ростеха» Сергея Чемезова по статье «Клевета». Караулов отмечал, что в деле у него статус свидетеля.