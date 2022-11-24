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52 минуты назад

Журналист Караулов объявлен в розыск

Елена Прошина

Журналист Андрей Караулов объявлен в федеральный розыск. Об этом говорится в базе данных розыска МВД России, пишет РИА Новости.

Андрей Караулов объявлен в федеральный розыск
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ», - сообщается в базе розыска МВД.

Ранее в доме Андрея Караулова прошел обыск. По его словам, к нему приходили сотрудники управления МВД по борьбе с экстремизмом и кинологи с собаками, «натренированными на наркотики и взрывчатку». Он также добавил, что следственное действие проводилось по заявлению главы «Ростеха» Сергея Чемезова по статье «Клевета». Караулов отмечал, что в деле у него статус свидетеля.

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Также московские приставы временно ограничили Караулову выезд из России из-за неоплаты штрафа в размере 20 тыс. рублей. Однако несмотря на это он успел покинуть страну, после того как его вызвали для дачи показаний в рамках уголовного дела о клевете. Журналист утверждал, что находится в Дубае на лечении.

Происшествия,Общество,Андрей Караулов,Сергей Чемезов,МВД России,Ростех,
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