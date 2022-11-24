Постпредство России при Евросоюзе оценило резолюцию Европарламента (ЕП) о признании России «спонсором терроризма». Соответствующий комментарий опубликован на сайте постпредства.

«Абсурдность такого «предложения» может быть не очевидна разве что евродепутатам, которые его поддержали», — заявили там.

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По мнению дипломатов, ни прямого, ни косвенного отношения к России или к украинскому кризису резолюция не имеет. Они предположили, что таким способом европейские парламентарии лишь стараются усилить конфронтацию с Москвой.

23 ноября ЕП принял резолюцию о признании России «страной-спонсором терроризма» и включил ее в соответствующий список. Документ поддержали 494 депутата, против проголосовали 58, воздержались — 44. У него нет юридически обязывающей силы, он носит рекомендательный характер.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношение к резолюции Европейского парламента (ЕП) о признании РФ «государством-спонсором терроризма» очевидно для всех вменяемых людей. Немногим ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила «признать Европарламент спонсором идиотизма».

«По-моему, очевидно для всех вменяемых людей, а у меня нет медицинского образования», - сказал министр в эфире телеканала «Россия 1».

У Европарламента (ЕП) нет никаких полномочий и законных оснований, чтобы убедить кого-то в том, что какая-то страна является «спонсором терроризма» — подобные инициативы носят рекомендательный характер, заявила «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина («Единая Россия»).

Как передавала «Парламентская газета», 23 ноября на пленарной сессии ЕП в Страсбурге евродепутаты приняли резолюцию, в которой Россия обозначена как «страна — спонсор терроризма».

«Эта инициатива была выдвинута по указанию США, которые используют в данном случае Европу в качестве, с одной стороны, тестовой площадки (что будет?), а с другой стороны, для того, чтобы в дальнейшем подорвать экономику Европы», — считает Бутина.

Она также отметила, что в настоящий момент в Соединенных Штатах готовятся к принятию нормы, которая будет нацелена на снижение уровня инфляции в стране.

«Этот закон будет предусматривать, что ключевые производства, например в энергетическом секторе, будут располагаться в США. Европа выступает против. Ведь это противоречит нормам ВТО. Это в дальнейшем подрывает, естественно, европейский рынок и делает Европу придатком сырьевых материалов для США», — добавила парламентарий.

Если западные государства прекратят торговые контакты с Россией, в том числе остановив закупки отечественного топлива, их ждет дальнейшее ухудшение ситуации с ценами, заметила Бутина.

«В этом случае США получат перенос к ним производственных мощностей, соответственно, они выиграют. Обратите внимание, что в Штатах уже неоднократно выдвигалась инициатива о том, чтобы через сенат признать Россию спонсором терроризма, Но этого не произошло. Это наложило бы серьезные ограничения на ведение бизнеса с Россией, а это США невыгодно. Они пытаются ослабить Европу. А Европа, в свою очередь, находится на поводу, потому что у них просто отсутствует какой-либо суверенитет», — резюмировала она.

Истинными спонсорами терроризма выступают те, кто поставляет Киеву оружие и деньги на продолжение агрессии, развязанной им с 2014 года против жителей Донбасса. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Как писала «Парламентская газета», Европейский парламент 23 ноября принял резолюцию, в которой Россия названа «страной — спонсором терроризма». Данный документ был принят в связи с проведением Вооруженными силами РФ спецоперации на Украине. За него проголосовали 494 депутата, против — 58 и 44 воздержались. Принятая резолюция не имеет юридической силы.

«Откровенными спонсорами терроризма являются именно те, кто направляет оружие и деньги Киеву на продолжение всего того, что он делал еще с 2014 года против жителей ДНР и ЛНР. А недавно от этих действий пострадали и граждане Польши, и никаких последствий не возымело», — написал Косачев в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что в информационной справке к принятой резолюции говорится, что документ стал ответом на соответствующий призыв президента Украины Владимира Зеленского, сделанный весной 2022 года.

«Фактически Зеленский давно уже является инструментом давления на Брюссель со стороны прямых покровителей киевского режима — англосаксов, для которых понятие государств-спонсоров терроризма давно является частью национального права», — подчеркнул Косачев, добавив, что Украина максимально «дожимает» Евросоюз, пользуясь оказываемой им безоговорочной моральной поддержкой.

При этом Киев не только не отрицает, но и гордится терактами против мирного населения, указал политик.

Директор Института политических исследований Сергей Марков оценил возможные последствия резолюции Европейского парламента о признании России "страной – спонсором терроризма". Об этом сообщает радио КП.

"Это решение не юридическое, но оно, конечно, политическое. И вслед за ним последуют другие решения, самое главное, что теперь государственные структуры России будут признаваться как те, кто помогает терроризму и финансирует его", – отметил эксперт.

Он допустил, что спектр политических репрессий в отношении российских чиновников и страны в целом будет сильно расширен с другими структурами ЕС и государствами – членами организации.

Кроме того, указал Марков, за политическими решениями пойдут и юридически негативные действия, направленные против РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новость о том, что Европарламент принял резолюцию о признании России «государством-спонсором терроризма». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В ответ дипломат предложила «признать Европарламент спонсором идиотизма».

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в ответ на принятую Европарламентом резолюцию о признании России "спонсором терроризма" предложил принять еще одну: о странах - спонсорах неонацизма, поддерживающих киевский режим.

Европарламент в ходе сессии в Страсбурге принял в среду резолюцию, в которой Россия упоминается как "страна - спонсор терроризма". Текст документа опубликован на сайте этого консультативного органа. Принятая резолюция "признает Россию в качестве спонсора терроризма и государства, которое использует террористические методы".

"Заодно приняли бы вторую резолюцию: страны, чьи представители входят в Европарламент, являются странами - спонсорами неонацизма. Иначе не объяснить их безграничную симпатию к киевскому режиму", - написал Джабаров в своем телеграм-канале.

Французский депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил, что принятие резолюции, признающей Россию «государством-спонсором терроризма», подталкивает ЕС к войне с Москвой. Об этом он рассказал в своем твиттере.

«Голосуя на этой неделе за резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма, Европейский парламент преследует лишь коммуникационную цель, потому что в европейском праве не существует концепции государства-спонсора терроризма», - заявил он.

Мариани подчеркнул, что в интересах Франции окончание украинского кризиса, как и в интересах России, Украины и их народов - как можно скорее прийти к мирным переговорам, чтобы закончить конфликт.

«Нормально, что и Москва, и Киев, стремятся достичь своих военных целей. Что противоестественно, так это эскалация конфликта со стороны ЕС вместо поисков мира», - заявил евродепутат.

По его мнению, ЕС исчерпал все ресурсы в этом конфликте и решил применить к России «позорную санкцию», которую не использовали даже для исламистских группировок.

«Что нам остается после того, как все санкции против Москвы исчерпаны? Остается война. Вот к чему нас подталкивают инициаторы этой резолюции, ставя желания Владимира Зеленского выше интересов французского народа», - заключил Мариани.

Россия не вписывается в рамки определения страны — спонсора терроризма, установленного законодательством США, поэтому мы не признаем ее таковой. С таким заявлением выступила американский посол по особым поручениям в сфере международной уголовной юстиции Бет Ван Шак, передает «РБК».

«Мы можем признавать государства спонсорами терроризма, но наше законодательство дает немного другое определение, чем европейские. Буду честной, Россия просто не вписывается в его рамки», — сказала она.