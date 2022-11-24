В Минобороны РФ заявили, что Россия не наносит ударов по целям в Киеве: разрушения в городе стали следствием падения ракет украинской ПВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Российские военные заявили, что 23 ноября по системе военного управления Украины и связанным с ней энергообъектам был нанесен массированный удар. Для удара использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.

«Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», - подчеркнули в Минобороны.

Удары, в частности, остановили переброску украинских военных резервов, иностранных вооружений и боеприпасов по железной дороге.

«Ни одного удара по целям в черте Киева не наносилось», - заявили военные.

В Минобороны подчеркнули, что все разрушения в Киеве были вызваны падением ракет украинских систем ПВО и иностранных систем, которые ВСУ размещает в жилых кварталах города.

10 октября, через несколько дней после взрыва на Крымском мосту (ФСБ обвинила в теракте украинские спецслужбы) Россия начала массированные удары по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи Украины.

Украинские власти сообщали о разрушении объектов критической инфраструктуры. В стране начались отключения электроэнергии.