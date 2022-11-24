Захарова назвала последствия операции Турции в Сирии

Россия предостерегла Турцию от проведения наземной операции в Сирии. Как сообщает ТАСС, представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что действия Анкары могут усилить напряженность в регионе.

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Захарова отметила, что Москва поддерживает тесные контакты с турецкой стороной по сирийской проблематике и понимает озабоченность властей касательно угроз своей национальной безопасности.

«Вместе с тем полагаем, что проведение наземной операции на сирийской территории лишь усилит напряженность в регионе и приведет к росту террористической активности», — добавила она.

Представитель МИД РФ отметила, что Россия исходит из того, что лучший способ решениях всех вопросов безопасности в приграничных регионах — это прямой диалог между турецкими и сирийскими властями.

Напомним, что ранее Турция нанесла удары с воздуха по позициям курдских военизированных формирований на севере Сирии и в Ираке. Президент Реджеп Эрдоган заявил, что «искоренит терроризм» и назвал атаку лишь «началом мероприятий по обеспечению безопасности» границ. В ночь на 22 ноября министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции «Коготь-замок» в Сирии и Ираке.