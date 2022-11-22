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Кремль ответил на слова Эрдогана о долге России в Сирии

В подходах России и Турции по обязательствам в Сирии есть разногласия, но партнерские отношения российского президента Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана позволяют их обсуждать. Так ответил на слова главы турецкого государства о невыполнении Москвой своего долга в Сирии пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Есть определенные нюансы в подходах России и Турции по положению дел в Сирии и к тому, чьи обязательства не были выполнены по тому самому Сочинскому меморандуму», — высказался секретарь.

Саудовская Аравия сенсационно обыграла Аргентину в матче ЧМ 2022 по футболу

Сборная Аргентины потерпела сенсационное поражение от национальной команды Саудовской Аравии на чемпионате мира в Катаре со счетом 1:2. Как сообщает «Чемпионат.com», игра проходила на стадионе «Лусаил Айконик».

Аргентина доминировала на поле в первом тайме и забила четыре мяча в ворота соперника, однако судья засчитал лишь один из них — все остальные отменили из-за офсайда. В результате, единственный гол аргентинцев в матче забил Лионель Месси, которому удалось удачно реализовать пенальти.

Ликвидирован один из расстрелявших российских военнопленных в Донбассе

Один из украинских военных, которые пытал российских военнопленных Макеевке, в Донбассе, предположительно, ликвидирован. Об этом сообщают украинские Telagram-каналы.

Отмечается, что речь идет о старшем лейтенанте Романе Руснике, он является военнослужащим 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

Официальные лица пока не подтверждали эту информацию.

Китайцы увидели скрытый смысл в оговорке Столтенберга про Украину

На фоне оговорки генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга читатели китайского издания «Гуанча» посчитали, что он страдает от психического расстройства. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее выступая на парламентской ассамблее НАТО в Мадриде Йенс Столтенберг оговорился и перепутал Россию и Украину. В своей речи он заявил, что «никто не должен поддерживать Украину, то есть, простите, Россию».

В России нашли способ обойти потолок цен на нефть

Введение ограничения стоимости на нефть из России, которое планируют ввести страны G7 и Европейский союз, окажется весьма «дырявым» и его можно будет обойти, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора научного центра «Ансельм» Максима Канищева.

По его словам, юридических возможностей избежать запрета на страхование и перевозку нефти выше лимита существуют несколько сотен. Как считает эксперт, инициаторы инициативы это понимают, поэтому «потолок» будет весьма «дырявым». В нем будут исключения, отсрочки внедрения, отлагательные условия.

СМИ: полковник Генштаба ВС РФ попался на взятке стиральной машиной

Полковник Генштаба ВС РФ Иван Мертвищев был пойман сотрудниками ФСБ при получении взятки стиральной машиной. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как стало известно, накануне своего визита с проверкой в ОВК Раменки полковник Иван Мертвищев «дал недвусмысленно понять» его военному комиссару, что найдет к чему придраться, так как по его информации дела в военкомате с набором призывников идут плохо.

Шарф Орбана вызвал скандал на Украине

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил о вызове венгерского посла из-за шарфа премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором тот появился на футбольном матче. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Орбан пришел на игру сборной своей страны с командой Греции в шарфе с изображением карты «Великой Венгрии», в состав которой до 1920 года входила часть Румынии, Закарпатье, принадлежащее Украине, а также территории Хорватии, Словакии, Сербии и Австрии. МИД Румынии уже выразил «решительное неодобрение» послу Венгрии в Бухаресте из-за шарфа премьер-министра, сочтя его «проявлением ревизионизма».

На Москву обрушился ледяной дождь

В столице начался ледяной дождь он наблюдается в центре, на востоке и юго-западе Москвы. Об этом пишет РИА Новости.

«Уже сейчас начинаются ледяные дожди при температуре минус 3 градуса, это будет все превращаться в сплошное ледяное поле», - рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве и Подмосковье пройдет ледяной дождь. Он ожидается с трех ночи до первой половины дня включительно. Вильфанд отметил, что некоторые районы Москвы и Подмосковья «превратятся в каток», так как такие осадки приводят к мгновенному обледенению поверхности.

Умер актер из фильма "А зори здесь тихие" Александр Старостин

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Актер театра, кино и ТВ Александр Старостин умер 21 ноября в возрасте 71 года. Об этом пишет "Российская газета".

Как пишет издание, Старостин снимался в кинокартине "А зори здесь тихие", в сериале "Следствие ведут знатоки". Также играл на сценах Государственного академического Большого театра и Центрального Дома актера имени Яблочкиной.

Французам разрешили заправлять машины маслом для фритюра

Сенат Франции одобрил предложение партии «зеленых» разрешить заправлять автомобили использованным растительным маслом для фритюра. Об этом сообщает телеканал BFMTV.